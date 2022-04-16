Похолодання прийшло в Україну із дощами: де ще затримається тепло

В Україну йде похолодання, але в деяких регіонах протягом дня 16 квітня ще затримається тепла погода. Про це пише у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко.

«Тепла погода побуде на Сході, Півдні, у більшості центральних областях — очікується +13+19 градусів. А ось у західних, північних областях та на Вінниччині розпочнеться похолодання, температура повітря становитиме +6+10 градусів. Посилиться вітер, напрямок — переважно північний, більш інтенсивним вітер буде на Заході та Сході України. Дощі у суботу передбачаються у західних, північних областях, місцями у центральній частині та на Харківщині й Одещині. У східних областях та у південній частині переважатиме завтра суха погода», — прогнозує вона.

В Києві, за її словами, 16 квітня «збільшиться хмарність, ймовірний дощ, температура повітря вже опуститься до +9, +10 градусів».

Діденко прогнозує, що у неділю та понеділок в Україні похолодання посилиться, є ймовірність мокрого снігу. Лише у східній частині тепла погода втримається.

«Потепління відновиться з середини наступного тижня», — пише синоптик.

Відомі погодні сайти sinoptik.ua та gismeteo.ua передбачають для України дощову та прохолодну погоду у передпасхальний тиждень.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм» прогноз погоди в Україні на весну.

«Друга декада другого весняного місяця, 11−20 квітня, у перші дні буде по-весняному тепло. Але приблизно в середині місяця знову повернеться негода, можливе зниження температури. Дощі пройдуть ближче до кінця другої декади», — наголосив Володимир Деркач.

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