Українці Бадарак та Галушка стали чемпіонами «Ігор нескорених» у Гаазі

Українські спортсмени продовжують завойовувати в Гаазі (Нідерланди) нагороди на ювілейних, п'ятих, «Іграх нескорених» (Invictus Games), у яких з 2014 року з ініціативи британського принца Гаррі беруть участь військовослужбовці, які отримали поранення та інвалідність на полі бою.

Слідом за Родіоном Сітдіковим, який став найкращим у змаганнях зі штовхання ядра, а також його колегами Віктором Легкодухом та Сергієм Прядкою, четверте «золото» для України завоював плавець Андрій Бадарак — ветеран ВСУ родом із Рівненської області, який пересувається на інвалідному кріслі після тяжких травм хребта та ніг, отриманих у боях за Донбас. Наш співвітчизник став найкращим на дистанції 50 метрів на спині, при цьому покращив свій особистий рекорд на цілих 5 секунд.

«Наші продовжують перемагати на Invictus Games! Пишаємося та вболіваємо», — написав Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Додамо, що Бадарак, крім «золота», завоював «бронзу» на дистанції 50 метрів брасом. Також нагорода аналогічної цінності в активі ще одного українського плавця Івана Лепехи на 50-метрівці вільним стилем.

Одним «золотом» у змагальний день наші співвітчизники не обмежилися. Нагороду найвищої проби завоював Ігор Галушка у веслуванні на тренажерах. На нагородження спортсмен вийшов із прапором України, на якому було написано Save Mariupol («Врятуйте Маріуполь»).

«Мої побратими зараз воюють у Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів. Вони захищають українську землю там, і саме завдяки їхній мужності та силі я можу боротися тут! Вони дають мені силу!» — поділився своїми емоціями Галушка після своєї перемоги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медалісткою «Ігор нескорених» стала Анна-Софія Пузанова, мати якої перебуває в полоні у рашистів.

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