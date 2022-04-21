У вівторок, 26 квітня, у Манчестері на стадіоні «Сіті оф Манчестер» пройде перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті», за який виступає Олександр Зінченко, та мадридським «Реалом» із голкіпером Андрієм Луніним.

Обидва клуби лідирують у своїх національних чемпіонатах. І якщо боротьба за чемпіонство в Англії обіцяє бути завзятою та непередбачуваною (підопічні Хосепа Гвардіоли випереджають «Ліверпуль» лише на одне очко), то в Іспанії доля «золота» фактично вирішена на користь команди Карло Анчелотті.

Жереб тричі зводив раніше команди між собою в Лізі чемпіонів, і поки що на даний момент у протистоянні повний паритет — по дві перемоги «МанСіті» та «Реала» та стільки ж нічиїх (різниця м'ячів — 7:7). У двох випадках суперники зустрічалися на стадії плей-оф, і на рахунку кожного по одному успіху — «Реал» виявився сильнішим у півфіналі-2015/2016 (0:0 у Манчестері та 1:0 у Мадриді), потім у підсумку здобувши Кубок чемпіонів, а «МанСіті» пройшов далі за підсумками 1/8 фіналу сезону-2019/2020 (2:1 і в Мадриді, і в Манчестері), але потім у чвертьфіналі вилетівши від французького «Ліона».

Букмекери у майбутньому протистоянні віддають перевагу господарям. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «МанСіті» приймають із коефіцієнтом 1,57, гостьовий успіх «Реала» оцінюється у 5,90, а нічия — 4,45.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

26 квітня (вівторок)

«Манчестер Сіті» — «Реал» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в іншому першому матчі півфінальної стадії турніру в середу, 27 квітня, зіграють англійський «Ліверпуль» та іспанський «Вільярреал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляють, що колишній футболіст «Реала» Оскар Міньямбрес продає цигарки в кіоску.

Фото uefa.com

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