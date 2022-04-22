Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити в цей день і про що молитися

Слідом за Чистим четвергом настала Страсна п'ятниця — скорботний день перед Великоднем, коли згадують про Ісуса Христа, якого розіп'яли, зняли з хреста і поховали.

Цього дня у храмах проводили особливу службу та дотримувалися суворого посту — за стіл сідали лише вдень, після винесення Плащаниці. До столу подавали, в основному, страви з капусти та картоплі, огірки. Риба була під забороною. Вважалося, що якщо у цей день людина зможе подолати спрагу, то цілий рік жодне питво не завдасть їй шкоди.

Під забороною — хатня робота та робота на землі. Виняток — випікання пасок та саджання капусти. Великим гріхом вважалося рубати дрова або щось тісати сокирою. За народними віруваннями, у Страсну п'ятницю не можна співати — інакше на Великдень плакатимете. Тай будь-які розважальні заходи вважалися неприйнятними.

Цього дня молилися про прощення гріхів: Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.

Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх.

Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших.

Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.

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Фото з Вікіпедії

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