31.00 / 31.97 33.49 / 34.80
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Страсна п'ятниця: що категорично не можна робити в цей день і про що молитися

9:40 22 квітня 2022
Розп&#39;яття Ісуса Христа

Слідом за Чистим четвергом настала Страсна п'ятниця — скорботний день перед Великоднем, коли згадують про Ісуса Христа, якого розіп'яли, зняли з хреста і поховали.

Цього дня у храмах проводили особливу службу та дотримувалися суворого посту — за стіл сідали лише вдень, після винесення Плащаниці. До столу подавали, в основному, страви з капусти та картоплі, огірки. Риба була під забороною. Вважалося, що якщо у цей день людина зможе подолати спрагу, то цілий рік жодне питво не завдасть їй шкоди.

Під забороною — хатня робота та робота на землі. Виняток — випікання пасок та саджання капусти. Великим гріхом вважалося рубати дрова або щось тісати сокирою. За народними віруваннями, у Страсну п'ятницю не можна співати — інакше на Великдень плакатимете. Тай будь-які розважальні заходи вважалися неприйнятними.

Цього дня молилися про прощення гріхів:

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь.
Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх.
Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших.
Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.
.

Ексклюзивний матеріал «Пристрасний тиждень: заборони та традиції останніх днів перед Великоднем» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

687

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Зеленський

Захід тиснутиме на Київ, і Зеленський не зможе довго чинити опір: Україну попередили про несподівану загрозу

Ф&#39;юрі Уайт

Де дивитися онлайн Ф’юрі — Уайт: розклад трансляцій бою за титул чемпіона WBC

пекінська капуста

Як виростити вдома пекінську капусту: поради городниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.