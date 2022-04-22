Подати заяву про безвісти зниклих осіб відтепер можна за номером гарячої лінії, — Нацполіція

У Національній поліції України розширили функціонал гарячої лінії та надали роз'яснення, як діяти та куди звертатись, якщо вам невідоме місцезнаходження близьких. Про це повідомляє глава Національної поліції Ігор Клименко.

«Ми розширюємо функціонал гарячої лінії для родичів загиблих. Відтепер за номером 089 420 18 67 також можна подати заяву про безвісти зниклих осіб», — зазначає Ігор Клименко.

Тож, якщо вам невідоме місцезнаходження близьких, повідомте про це Національну поліцію, обравши зручний для вас формат зв’язку:

зателефонувати на гарячу лінію 089 420 18 67

надіслати листа на електронну пошту [email protected]

скористайтись чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

Для ефективного пошуку потрібно надати найповніші відомі дані про особу:

анкетні дані, число, місяць та рік народження;

дата та місце зникнення особи;

особливі прикмети (татуювання, шрами, пірсинг тощо);

речі, які могла б мати із собою (мобільний телефон, документи, прикраси тощо).

«На жаль, нині у спеціалізованих установах знаходяться невпізнані тіла жертв російських окупантів. Важливо встановити їхні імена та дати можливість близьким попрощатися і поховати загиблих. Тому родичі зниклих осіб можуть також здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів. Як пройти цю процедуру, повідомить фахівець гарячої лінії 089 420 18 67», — йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Нацполіції з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну майже 5 тисяч людей вважалися зниклими безвісти. За цей час поліцейським вдалося розшукати 2870 осіб. Ще понад 2 тисячі перебувають у розшуку.

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