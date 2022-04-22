«Вдихніть. Не читайте новини бодай добу. Дайте армії робити свою справу», — Віктор Пузанов

Популярний блогер, волонтер, у минулому — радник голови Мінінфраструктури, член робочої групи з реформування Міноборони України Віктор Пузанов попередив українців про ІПСО супротивника.

«Все дуже погано. Всі дуже втомилися, — пише Віктор Пузанов у соцмережах. — Адреналін перших днів змінився спустошенням. Маріуполь болить просто зараз, «буча» болітиме століттями. Мелітополь, Ізюм, Бердянськ і Херсон розривають на шматки щодня. Кожну нашого людину там.

Сім'ї роз'єднані. У когось половина родини у Європі, друга тут. Хтось має половину на заході України, другу на фронті. Це дуже важко.

ІПСО зараз заходить на ура. Найглибше, проникнення без опору.

Я прошу вас, тримайтеся.

Зброю не дають? Ні, дають.

Зброя не така? Ні, таке.

Логістика не така? Ні, така, як це зараз можливо.

Розкрадають допомогу, що надається? Ні. Зараз кожен метр нашої поверхні, кожен рух під пильним наглядом розвідок наших союзників. Дурнів красти зараз немає. Потім — можливо. Але не зараз. А «потім» ми розберемося.

Генштаб опустив руки та просто утримує рубежі? Ні. Ми робимо все для повного звільнення ВСІЄЇ нашої території.

Видихніть. Відпочиньте. Не читайте новини бодай добу. Тому що дуже складно відокремлювати новини від спрямованих вкидів, які розганяються ботами або дурнями.

Дайте Армії робити свою справу.

Повірте, вона справляється.

Все буде Україна".

Фото зі сторінки Віктора Пузанова у соцмережах

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