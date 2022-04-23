Українська тенісистка Марта Костюк покинула хлопця з Росії після початку війни

Одна з найсильніших тенісисток України Марта Костюк (третя ракетка нашої країни і 52-а у світі), яка обіграла чинну чемпіонку US Open, зізналася, що після початку війни розлучилася з бойфрендом з Росії.

«Що стосується моїх стосунків з російським тенісистом (Олексієм Захаровим. — Авт.), то ми давно розійшлися, — цитує 19-річну киянку ua.tribuna.com. — Наприкінці минулого року я почала зустрічатися зі ще одним представником Росії, а на момент початку війни ми навіть були разом. Але для мене одразу стало зрозуміло, що ці стосунки не можуть існувати. І через тиждень ми розійшлися».

Також Марта, яка кілька днів тому разом з Еліною Світоліною, Сергієм Стаховським та Іллею Марченко звернулися до WTA з вимогою усунути російських та білоруських тенісистів від усіх змагань за підтримку вторгнення Росії в Україну, не приховує, що приголомшена поведінкою спортсменів з-за порєбріка та відсутністю реакції з боку міжнародної федерації (публічно Україну підтримали лише тенісистки з Чехії та Польщі). За словами Костюк, усі тенісистки країни-агресора та Білорусі, яких, до речі, усунули від Уїмблдону, відвернулися та перестали вітатись.

«У нас було багато друзів-тенісистів серед росіян, з якими ми спілкувалися, тренувалися, — розповіла Марта Костюк. — Ми очікували, що коли побачимось, вони до нас підбіжать, скажуть: „Який жах. Ми всі шоковані. Можливо, вам треба якось допомогти“. Але ми приїжджаємо до Індіан-Уеллса, а з нами не вітаються, не підходять. Маю на увазі росіян та білорусів. Ми всі шоковані, це жахливі відчуття. Перша думка — вони реально це підтримують. Така їхня поведінка».

До речі, Марта Костюк повідомила в Instagram, що Великдень зустрічає у Монако, куди зуміла дістатись також мама тенісистки.

Березня з мамою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призер чемпіонату Європи Анастасія Бризгіна послала далеко всіх росіян разом зі своїми зомбородичами.

Фото Instagram

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