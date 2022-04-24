Якщо рідні опинилися за кордоном: у НБУ роз'яснили, які грошові перекази дозволені та яку суму можна переслати

У межах дозволених зараз лімітів українці можуть здійснювати Р2Р-перекази та «quasi cash» операції. Про це повідомляє НБУ в Telegram.

«P2P-перекази — це перекази з картки на картку, у перекладі з англійської peer-to-peer означає „від особи до особи“. Тобто це коли одна фізична особа зі своєї картки здійснює переказ на картку іншої особи. Під час цієї операції списується відповідна сума коштів з однієї банківської картки та зараховується на іншу», — йдеться в повідомленні.

Так, із гривневих платіжних карток громадяни можуть переказувати кошти на картки фізичних осіб за кордоном в межах ліміту 100 тисяч гривень на місяць. Крім того, українці мають змогу здійснювати перекази на картки за кордоном зі своїх валютних платіжних карток у межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць.

«Отже, загалом людина, яка має кошти на гривневій і валютній картці, може переказати до 200 тис. гривень на місяць (до 100 тис. гривень зі своєї гривневої картки та до 100 тис. гривень зі своєї валютної картки) на картку родичам або близьким, які тимчасово перебувають за межами України через війну», — йдеться у повідомленні НБУ.

Там звернули увагу, що ліміт для переказу 100 тис. грн з валютних карток спільний для P2P-переказів та операцій «quasi cash».

«Тобто, якщо ви вже переказали зі своєї української валютної картки на картку за кордоном 100 тис грн в еквіваленті, то здійснити у цей місяць операції „quasi cash“ ви вже не зможете. І навпаки, якщо ви вичерпали ліміт у 100 тис. грн за операціями „quasi cash“, то в цей місяць ви не зможете робити Р2Р-перекази», — пояснили в НБУ.

Зазначимо, що до операцій «quasi cash», зокрема, належать такі: поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

В НБУ також нагадали, що наразі відсутні обмеження на здійснення переказів з метою оплати витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплата навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, які можуть здійснюватися без обмежень.

«Також для сприяння діяльності волонтерів, фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті (це більше $ 13,5 тис.). До таких товарів належать бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відшкодовує вкладникам усю суму у разі банкрутства банку під час війни. Це гарантує Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», від 01.04.2022, який нещодавно набрав чинності.

Фото: Pixabay

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