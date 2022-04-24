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Політика

Невдачі ще будуть: у США назвали переможця у війні України з росією

20:03 24 квітня 2022
російський танк

В Америці, яка разом з іншими країнами надає військову допомогу нашій державі у боротьбі з країною-агресором, заявили, що українські військові «виграють битву за Україну».

Як повідомляє The Guardian, про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс. «Те, що ми бачили від наших українських партнерів — це не що інше, як перемога на полі бою», — сказав він і додав: «Зараз вони виграють битву за Україну. І це не дивно, тому що вони борються завзято, рішуче, але також і з величезним обсягом допомоги в галузі безпеки, яку також надають Сполучені Штати та близько 30 країн із усього світу».

За словами Неда Прайса, «це буде перемога для України» та «стратегічна поразка росії».

Відповідаючи на запитання, чи має намір США відправити важке наступальне озброєння, щоб витіснити російських солдатів з території України, Прайс сказав: «Ми оголосили про ще один транш допомоги в галузі безпеки на суму 800 мільйонів доларів. Ми забезпечуємо їх саме тим, що їм потрібне для цього нового типу бою, який розгорнеться на Донбасі та на півдні».

При цьому представник Держдепу зазначив, що попереду чекають важкі часи, у тому числі й нові факти звірств окупантів: «Незважаючи на те, що ми продовжуємо бачити, як наші українські партнери виходять переможцями у ключових битвах, ми стикатимемося з невдачами, будемо свідками нових звірств, зіткнемося з додатковою жорстокістю».

Нагадаємо, що раніше в розвідці США заявляли, що наразі не бачать ознак того, що росія зробила будь-які кроки щодо підготовки до використання ядерної зброї. Водночас, офіційні особи США більше стурбовані загрозою його застосування, ніж будь-коли з часів холодної війни.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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