Частину українців з травня переведуть на новий тариф на газ: кого це стосується

Тарифи на газ в Україні були зафіксовані до 30 квітня, деякі постачальники вже повідомили, що буде з ціною за «блакитне» паливо з травня 2022 року.

Так, компанія «Твій газзбут», клієнтами якого є понад 8 мільйонів українців, визначилася з тарифним планом.

«Дія тарифу „Твій газ рівномірний платіж“ завершиться 30 квітня 2022 року. З 1 травня ви будете автоматично переведені на базовий тариф „Твій газ річний“. Вам не потрібно йти до центрів обслуговування клієнтів, щоб щось переоформити. До середини травня наші спеціалісти надішлють вам точну інформацію про баланс вашого особового рахунку. Якщо ви використали більше газу, ніж у минулому опалювальному сезоні, потрібно буде сплатити різницю за ціною 7,99 грн за куб. Якщо ви споживали менше газу — ми повернемо кошти на ваш особистий рахунок як переплату», — повідомили в компанії.

Клієнтів попередили, що для остаточного розрахунку дуже важливо, щоб домогосподарства станом на 30 квітня зафіксували показники лічильника та передали їх оператору.

У компанії також зазначили, що як тільки стане можливим, домогосподарствам запропонують «рівномірний» тариф, який був зручним для клієнтів. «Постачальники природного газу, так само як і споживачі, з нетерпінням очікують на рішення влади за ціною на газ з 1 травня 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в «Твій газзбут» входять 17 постачальників: «Вінницягаз Збут», «Волиньгаз Збут», «Дніпропетровськаз Збут», «Житомиргаз Збут», «Запоріжгаз Збут», «Івано-Франківськгаз Збут», «Києвоблгаз Збут», «Львівгаз Збут», «Миколаївгаз Збут», «Рівнегаз Збут», «Сумигаз Збут», «Харківгаз Збут», «Хмельницькийгаз Збут», «Чернівцігаз Збут», «Чернігівгаз Збут», «Твій газзбут».

Тим часом у НАК «Нафтогаз України» нагадали споживачам, як і коли потрібно передавати показання газових лічильників.

Нагадаємо, що до кінця жовтня 2022 року в Україні зафіксували раніше діючі тарифи на електроенергію — 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловат, і 1 гривня 68 копійок тим, хто споживає більше.

Фото Pixabay

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