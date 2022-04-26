Колишній футболіст «Львова» та «Карпат» загинув у боях під Харковом

Кровопролитна війна, розв'язана росією проти нашої країни, щодня забирає життя тисячі воїнів та мирних жителів.

Зокрема, у боях під Харковом загинув 43-річний військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, колишній професійний футболіст Артур Гриценко, повідомляє НОК України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

Додамо, що Гриценко був випускником відділення футболу «Львівської школи-інтернату спортивного профілю» (нині — «Львівський фаховий коледж спорту»). На професійному рівні у період з 1996-го по 2010 рік виступав на позиції захисника за низку українських клубів — ФК «Львів», «Карпати» (Львів), «Спартак-Горобина» (Суми), «Газовик-Скала» (Стрий), «Сталь» (Дніпродзержинськ), ФК «Біла Церква». Захищаючи кольори «Карпат», зіграв свій єдиний у кар'єрі матч у вищій вітчизняній лізі — у серпні 2001-го проти «Закарпаття».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти вбили віцечемпіона Європи з кульової стрільби українця Івана Бідняка.

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