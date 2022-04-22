31.00 / 31.98 33.57 / 34.88
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Повернувся з-за кордону та пішов воювати: рашисти вбили українського віцечемпіона Європи

9:04 22 квітня 2022
Іван Бідняк

У боях із російськими окупантами на Херсонщині загинув майстер спорту міжнародного класу, віцечемпіон Європи з кульової стрільби 36-річний Іван Бідняк, повідомляє Facebook відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області. У Дніпрі у відомого спортсмена залишилися дружина Наталія та 6-річний син.

«Іван родом із Дніпропетровської області. Коли почався широкомасштабний наступ, він повернувся з роботи в Європі і вступив до лав ЗСУ. Загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання», — повідомив близький друг Бідняка.

На початку 2000-х уродженець Марганця закінчив Львівське училище фізичної культури та багато років входив до складу збірної України. У 2010 році Іван разом із Сергієм Кудрею та майбутнім призером Олімпійських ігор Олегом Омельчуком завоював на чемпіонаті Європи «срібло» командного турніру у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Через два роки Бідняк на чемпіонаті світу посів у цій дисципліні сьоме місце та завоював для України першу ліцензію на Олімпіаду-2012. А у 2013-му спортсмен став дворазовим віцечемпіоном Європи, а ще володарем бронзової нагороди у командному турнірі (разом із Романом Боднаруком та Олександром Петрівим).

Багато років Іван Бідняк входив до складу збірної України з кульової стрільби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон України та його родина загинули у Сумах через російський авіаудар по місту.

Фото Facebook

1068

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рашисти

Викрадають людей та автівки: як рашисти знущаються з цивільних

морква

Ефективний метод посіву моркви — ви будете у захваті

Зруйнований будинок

Статус переселенця зможуть отримати навіть ті, хто не виїжджав зі свого населеного пункту: що вигадали у Кабміні

Ф&#39;юрі Уайт

Де дивитися онлайн Ф’юрі — Уайт: розклад трансляцій бою за титул чемпіона WBC

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.