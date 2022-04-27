23 квітня, напередодні православного Великодня, Одеса зазнала ракетного обстрілу з боку рф. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло восьмеро людей, які жили на 4-му та 5 поверхах. Серед них — тримісячне немовля. Разом із новонародженою малечею загинули її 27-річна мама Валерія Глодан та бабуся. Тато дівчинки Юрій залишився живим, бо у момент, коли в будинок влучила ракета, вийшов у магазин. «Війна почалася, коли цій дитині був місяць. Ви уявляєте?» — емоційно коментуючи трагедію на пресконференції, президент України Володимир Зеленський уточнив, що росіяни в той день випустили на Одесу сім ракет. Били, як завжди, прицільно — по житлових кварталах. «Чим вона (тримісячна Кіра. — Авт.) загрожувала росії? Здається, вбивство дітей — це нова національна ідея російської федерації», — сказав Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до українців. Ракети були запущені з акваторії Каспійського моря. Дві з них були знищено силами української ППО.

«Весь мій світ знищила російська ракета»

Фотографії Валерії Глодан із новонародженою дівчинкою, що були зроблені незадовго до їхньої загибелі, розривають серце. «Рідненькі мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!» — написав того ж дня в інстаграмі тато малечі Юрій Глодан. Коли Юрій повернувся з крамниці, він дізнався, що більше немає ані його дружини, ані дитини, ані тещі. Сусіди розповіли журналістам ТСН, що чоловік знепритомнів.

«Все було в диму, був такий запах чадного газу та пилу. Ми коли спускалися, сходи були в крові, люди сиділи в крові, їх виносили на ношах…» — розповіли в телесюжеті вцілілі сусіди.

Юрій Глодан в інтерв'ю журналісту BBC розповів, що намагався прорватися в будинок, що горить. Кричав на поліцейських, котрі його туди не пускали. А коли все ж таки потрапив у квартиру, знайшов там тіла дружини та її матері. Тіло новонародженої доньки він побачив наступного дня, коли знову прийшов у квартиру. Там же виявив розірваний на шматки дитячий візок… Забрав кілька дорогих серцю вцілілих речей і дитячі підгузки, які попросив журналіста передати на благодійність. «Нам вони більше не знадобляться, — сказав чоловік. — Весь мій світ знищила російська ракета».

Маленька Кіра народилася 4 січня. Юрій розповів, що був разом із дружиною у пологовому будинку і, побачивши доньку, плакав від щастя. Вони з Валерією були разом 9 років. У травні 2020 року одружилися. Сама Валерія родом з Херсона, навчалася на факультеті журналістки в Одеському національному університеті імені Мечникова. З того часу й жила в Одесі. Працювала у сфері PR та маркетингу.

Юрій з Валерією були разом 9 років. Одружилися у травні 2020 року

— Лера — дуже світла й добра людина, — розповіла «ФАКТАМ» колега загиблої Дар'я. — Не можу говорити про неї у минулому, не вірю, що її не стало. Таких щирих людей треба ще пошукати. Лера так любила це життя. Обожнювала свою роботу, своїх близьких, Одесу, яка за ці роки стала її рідним містом… Ніколи не бачила Леру в поганому настрої. Вона любила сміятися. Вміла цінувати момент та насолоджуватися ним.

«Світла душа, хохотушка, порядна людина, прекрасна мама, подруга та дружина. У мене немає слів… Тільки біль. Вічна пам'ять, Лерушка», — написала в інстаграмі подруга Валерії Альона Бабіна.

Юрій Глодан у розмові з BBC назвав дружину подарунком від Бога:

«Вона була чудовою мамою, подругою… Таку, як Валерія, неможливо більше знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога… Її здатність спілкуватися з різними людьми, розуміння людей, те, як вона вміла спілкуватися, як вона чудово писала… Ви навіть не уявляєте, як вона писала!»

Юрій Глодан з донечкою

Через місяць після народження доньки Валерія розмістила в інстаграмі зворушливий пост із фотографіями, зробленими під час вагітності, та одразу після народження дитинки:

«Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя».

«Це були найкращі 40 тижнів", - написала Валерія у соцмережі

«Перший вихідний Юри випав на суботу, і він збирався провести його зі своєю сім'єю: коханою дружиною Лерою, донечкою Кірою та її бабусею»

Наступний пост Валерії вже був про війну — із закликом до цивілізованого світу зупинити путіна та допомогти Україні. За кілька годин до того, як у її будинок влучила ракета, Валерія розміщувала у stories інформацію про допомогу літнім людям з Одеси. А Юрій — пекар, і теж, як міг, допомагав нужденним.

«Цього року ми приготували 2500 пасок, 500 з них для благодійних фондів, — написала 24 квітня в інстаграмі шеф-кондитерка і блогерка Вікторія Байбуза. — Весь тиждень, з неділі до п'ятниці, велика команда готувалась, випікала, прикрашала, упаковувала та відправляла пасхальний хліб. Кожну з 2500 пасок скрупульозно, з великою відповідальністю, увагою та ніжністю випікав наш Юра Глодан для кожного з вас з раннього ранку і до пізнього вечора.

Перший вихідний Юри випав на суботу, і він збирався провести його зі своєю сім'єю: коханою дружиною Лерою, донечкою Кірою та її бабусею. А потім вийшов у магазин, зовсім ненадовго.

Небо впало. Життя не буде таким, як було. Чому так несправедливо, чому не можна відмотати час?! Як же нестерпно боляче… Кожен, хто знає світлу сім'ю Юри, сумує разом із ним. Це не мало статися! Ніколи! Дуже складно висловити всі почуття, які ми відчуваємо зараз. Це горе, як цунамі, накрило нас із головою, і не зрозуміло, як тепер виринути.

Я просто хотіла, щоб ви знали, що у вашій сім'ї сьогодні не просто пасочка, а частинка Юриного серця".

Через місяць після народження доньки Валерія розмістила в інстаграмі зворушливий пост із фотографіями, зробленими під час вагітності, та одразу після народження дитинки

У понеділок, 25 квітня, стало відомо, що російська ракета, що прилетіла в багатоповерхівку, убила ще одну молоду сім'ю — подружжя Мілу та Богдана, яке чекало на дитину.

«В одну секунду ми втратили вас… Моя люба і мила дівчинко! Яка ж ви були чудова, світла та добра сім'я. Ви чекали на дитину, і життя тільки починалося…» — написала в інстаграмі близька подруга загиблої Вероніка Кас. Вероніка показала в мережі листування, де Міла за п'ять днів до трагедії, 18 квітня, повідомила, що вагітна.

Загиблі від рашистської ракети Міла та Богдан чекали на дитину

Мілу шукали під завалами дві доби. Увечері 25 квітня Вероніка повідомила: «Вижити шансів не було. Але ми сподівалися до останнього… ДНК тест буде готовий за місяць. Вічна пам'ять».

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