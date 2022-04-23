Б'ють по кладовищах та житлових будинках: рашисти завдали ракетного удару по Одесі, відомо про п'ятьох загиблих

Війська кремлівського фюрера путіна завдали удару по Одесі. За попередніми даними, один із снарядів потрапив у житловий будинок, почалася пожежа. Є постраждалі. Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Водночас Повітряне командування «Південь» повідомило, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили в житлові будинки.

Зазначається, що з 14.00 до 15.00 угруповання ППО вели бойові дії зі знищення крилатих ракет супротивника, запущених літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Також одну ракету було збито над морем, повідомляє Telegram-канал Новини Одеса. За його інформацією, інша ракета потрапила до багатоповерхового житлового будинку, який спалахнув. Усі вікна повилітали. Рятувальники на місці. Інформації про постраждалих немає, повідомляє канал.

У свою чергу радник голови МВС Антон Геращенко поінформував, що вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині на подвір'ї одного з будинків. Пізніше він також повідомив про загиблу 3-місячну дитину.

Прилетіли уламки ракети, прилетіли і на один з одеських цвинтарів. Відомо, що одна людина легко поранена. За даними народного депутата Олексія Гончаренка, обстріл вівся ракетами "Калібр".

Наразі інцидент прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його даними, на даний момент відомо про п'ятьох загиблих та 18 поранених одеситів, серед яких справді — тримісячний малюк.

«Серед убитих — тримісячна дитина. Малюк, який мав зустрічати з батьками свій перший Великдень. Нічого святого. Абсолютно. Зло буде покарано», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 4 квітня в Чорному морі ЗСУ вже завдали удару по фрегату Росії «Адмірал Ессен», з якого обстрілювали ракетами Одесу .

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