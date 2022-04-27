Донька легендарного тенісиста Івана Лендла вийшла заміж: фото урочистостей

Колишній найкращий тенісист світу Іван Лендл, який із 1984 року проживає в США та змінив чеське громадянство на американське, видав заміж свою молодшу дочку, 24-річну Ніколу, за агента з нерухомості Джона Скоппі.

Урочистий захід, на який було запрошено близько сотні гостей, відбувся у Розмарі-Біч (штат Флорида), на узбережжі Мексиканської затоки. Щоб відповідати образу принцеси в білому платті, наречена приділила увагу багатьом деталям — у тому числі заздалегідь звернулася до косметолога, який замаскував татуювання пальми на руці дівчини.

Фото з весілля потрапили до мережі — варто сказати, що свято вдалося на славу.

Зазначимо, що Лендл за свою кар'єру виграв сім турнірів «Великого шолома» (тільки Вімблдон не підкорився чехословацькій тенісній легенді), а загалом його колекція трофеїв налічує 94 титули. Легендарний тенісист є батьком п'яти (!) дочок, а хлопчика «дочекався» у своїй сім'ї три роки тому — щоправда, вже в якості онука.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відома українська тенісистка Катерина Козлова вийшла заміж за колишнього німецького хокеїста.

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