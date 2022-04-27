31.56 / 32.38 33.58 / 34.64
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Донька легендарного тенісиста Івана Лендла вийшла заміж: фото урочистостей

12:32 27 квітня 2022
Іван Лендл із донькою Ніколою

Колишній найкращий тенісист світу Іван Лендл, який із 1984 року проживає в США та змінив чеське громадянство на американське, видав заміж свою молодшу дочку, 24-річну Ніколу, за агента з нерухомості Джона Скоппі.

Урочистий захід, на який було запрошено близько сотні гостей, відбувся у Розмарі-Біч (штат Флорида), на узбережжі Мексиканської затоки. Щоб відповідати образу принцеси в білому платті, наречена приділила увагу багатьом деталям — у тому числі заздалегідь звернулася до косметолога, який замаскував татуювання пальми на руці дівчини.

Фото з весілля потрапили до мережі — варто сказати, що свято вдалося на славу.

Зазначимо, що Лендл за свою кар'єру виграв сім турнірів «Великого шолома» (тільки Вімблдон не підкорився чехословацькій тенісній легенді), а загалом його колекція трофеїв налічує 94 титули. Легендарний тенісист є батьком п'яти (!) дочок, а хлопчика «дочекався» у своїй сім'ї три роки тому — щоправда, вже в якості онука.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відома українська тенісистка Катерина Козлова вийшла заміж за колишнього німецького хокеїста.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мобілізація до армії

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

півонії

Півонії забуяють пишним цвітом: секрети досвідченої садівниці

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

троянди

Щоб троянди буяли: лайфхаки, завдяки яким кущі радуватимуть вас квітами і не хворітимуть

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.