В Україні потеплішає до +20: синоптики розповіли про погоду в останні дні квітня та на початку травня

Наприкінці квітня, зазначили синоптики, в Україні буде досить контрастна погода — від плюс 3 у Карпатах до 24 градусів тепла на Луганщині. То коли ж на всій території країни стане тепло? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У четвер, 28 квітня, дощ можливий на заході, а також місцями на півночі, півдні та в центрі, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході, півночі та в центрі стовпчики термометрів покажуть плюс 12, а у південних та східних областях — до 19 градусів тепла.

У п'ятницю, 29 квітня, дощі очікуються в центрі України, на сході та півдні місцями можливі грози, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. У західних, північних, центральних областях температура вдень до 12, на сході місцями повітря прогріється до 19 градусів тепла.

У суботу, 30 квітня, грози можливі на сході та півдні країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на півночі, в центрі та на сході — плюс 12−14, а ось у Криму та Закарпатській області повітря прогріється до 17 градусів тепла.

У неділю, 1 травня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на півночі місцями до плюс 12. Найтепліше буде у Закарпатській області — до 19 градусів.

— 2 травня очікується погода без опадів, 3−5 травня у західних, північних, а місцями у центральних та східних областях можливі атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі, часом грози, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура в цей період: ночами очікується 3−10 вище за нуль, а вдень 13−18 тепла. На півдні та сході повітря прогріється до 17−22 вище за нуль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграф» прогноз погоди в Україні на весну.



«У третю декаду місяця, 21−30 квітня, можливі опади. Температура вдень комфортна, вночі можливе зниження температури, — наголосив Володимир Деркач. — Початок останнього місяця весни дощовий. У проміжку між дощовими днями буде досить комфортна погода. Невелике похолодання, яке прийде наприкінці першої декади травня, захопить початок другої, 11−20 травня. Далі погода налагодиться на якийсь час. Потеплішає, іноді можливі опади. Останній десятиденний відрізок, 21−31 травня, ще не принесе справжнього літнього тепла, але буде комфортним. Висока ймовірність опадів протягом майже всієї декади».

Фото · Pixabay

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