Календар садівника-городника: які культури потрібно посадити на початку травня
Травень — час завершення весняного марафону дачних справ і початок «справжньої» роботи на присадибній ділянці. Обсяг робіт стрімко збільшується — городники підтягують всі «хвости», які не встигли завершити через квітневі примхи погоди і одночасно виконують травневі справи.
Про це пише видання Дім і сад.
Отже, в травні потрібно:
- посіяти на грядки холодостійкі культури;
- висадити розсаду у теплиці та відкритий ґрунт, попередньо загартувавши її кілька днів;
- захистити особливо ніжні культури від поворотних заморозків;
- прищепити або переприщепити дерева; зайнятися живцюванням рослин;
- доглядати за садом, у тому числі проводити санітарну обрізку плодових і ягідних великомірів;
- боротися з комахами-шкідниками;
- провести профілактику хвороб рослин і підлікувати рани, які утворилися через мороз, сонце або сильний вітер;
- полити і підживити більшість рослин.
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В свою чергу, сайт «Ортон» приводить найбільш сприятливі для кожного з виду робіт терміни.
Отже, у перших числах місяця, якщо температура позитивна, сіємо у відкритий грунт овочі та зелені культури: моркву, буряк, редис, листові та качанні салати, горох, цибулю, петрушку.
До кінця першої декади сіємо в ґрунт квасолю, кукурудзу, соняшник, броколі (під плівку), а також багаторічники та однорічні квіти, що вирощуються без розсади. У парник на розсаду сіємо кабачки, гарбузи, дині, кавуни.
Ближче до середини травня, коли ґрунт вже достатньо прогріється, можна висаджувати на постійне місце розсаду цибулі-порею.
Кавун, баклажани — 5−7, 12−15
Базилік, розмарин, майоран — 5−7, 14−15, 19−20
Боби — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29
Горох — 1−7, 12−15, 23−24, 27−29, 31
Диня, кабачки — 5−7, 12−15, 23−24
Капуста рання — 1−2, 5−7, 12−15, 19−20, 23−24, 27−29
Капуста пізня — 1−2, 14−15, 19−20, 27−29
Капуста червона — 5−7, 17−18, 23−24
Капуста цвітна, броколі — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29
В той же час картоплю, батат, топінамбур краще саджати 1−2, 5−7, 12−14, 17−20, 27−29
Кукурудзу — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29
Цибулю на перо і на ріпку — 14−15, 17−20, 25−26
Цибуля-чорнушку на сівок — 1−4, 14−15, 17−20, 27−29, 31
Лук-порей — 2−7, 14−15, 25−26, 31
Морква — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29
Огірки, перець — 5−7, 14−15, 23−24
Перець гострий — 14−15, 19−20, 25−26
Перець солодкий — 5−7, 14−15, 17−18, 23−24
Петрушка коренева та листова — 1−7, 12−15, 19−20, 23−24, 27−29, 31
Соняшник — 5−7, 12−15, 23−24
Помідори — 5−7, 14−15, 17−18, 23−26
Редиска — 1−2, 12−15, 17−20, 23−24, 27−29
Буряк цукровий — 25−26
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Буряк столовий — 1−2, 5−7, 12−15, 19−20, 23−24, 27−29
Спаржа — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29
Гарбуз — 5−7, 12−15
Кріп — 2−7, 10−11, 14−15, 19−20, 31
Квасоля кучерява — 1−7, 12−15, 23−24, 27−29, 31
Квасоля кущова — 5−7, 19−20
Хрін — 5−7, 14−15, 19−20, 23−24
Часник — 14−15, 17−18, 25−26
Шпинат — 1−2, 5−7, 14−15, 19−20, 23−29
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