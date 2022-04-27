Календар садівника-городника: які культури потрібно посадити на початку травня

Травень — час завершення весняного марафону дачних справ і початок «справжньої» роботи на присадибній ділянці. Обсяг робіт стрімко збільшується — городники підтягують всі «хвости», які не встигли завершити через квітневі примхи погоди і одночасно виконують травневі справи.

Про це пише видання Дім і сад.

Отже, в травні потрібно:

посіяти на грядки холодостійкі культури;

висадити розсаду у теплиці та відкритий ґрунт, попередньо загартувавши її кілька днів;

захистити особливо ніжні культури від поворотних заморозків;

прищепити або переприщепити дерева; зайнятися живцюванням рослин;

доглядати за садом, у тому числі проводити санітарну обрізку плодових і ягідних великомірів;

боротися з комахами-шкідниками;

провести профілактику хвороб рослин і підлікувати рани, які утворилися через мороз, сонце або сильний вітер;

полити і підживити більшість рослин.

В свою чергу, сайт «Ортон» приводить найбільш сприятливі для кожного з виду робіт терміни.

Отже, у перших числах місяця, якщо температура позитивна, сіємо у відкритий грунт овочі та зелені культури: моркву, буряк, редис, листові та качанні салати, горох, цибулю, петрушку.

До кінця першої декади сіємо в ґрунт квасолю, кукурудзу, соняшник, броколі (під плівку), а також багаторічники та однорічні квіти, що вирощуються без розсади. У парник на розсаду сіємо кабачки, гарбузи, дині, кавуни.

Ближче до середини травня, коли ґрунт вже достатньо прогріється, можна висаджувати на постійне місце розсаду цибулі-порею.

Кавун, баклажани — 5−7, 12−15

Базилік, розмарин, майоран — 5−7, 14−15, 19−20

Боби — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29

Горох — 1−7, 12−15, 23−24, 27−29, 31

Диня, кабачки — 5−7, 12−15, 23−24

Капуста рання — 1−2, 5−7, 12−15, 19−20, 23−24, 27−29

Капуста пізня — 1−2, 14−15, 19−20, 27−29

Капуста червона — 5−7, 17−18, 23−24

Капуста цвітна, броколі — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29

В той же час картоплю, батат, топінамбур краще саджати 1−2, 5−7, 12−14, 17−20, 27−29

Кукурудзу — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29

Цибулю на перо і на ріпку — 14−15, 17−20, 25−26

Цибуля-чорнушку на сівок — 1−4, 14−15, 17−20, 27−29, 31

Лук-порей — 2−7, 14−15, 25−26, 31

Морква — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29

Огірки, перець — 5−7, 14−15, 23−24

Перець гострий — 14−15, 19−20, 25−26

Перець солодкий — 5−7, 14−15, 17−18, 23−24

Петрушка коренева та листова — 1−7, 12−15, 19−20, 23−24, 27−29, 31

Соняшник — 5−7, 12−15, 23−24

Помідори — 5−7, 14−15, 17−18, 23−26

Редиска — 1−2, 12−15, 17−20, 23−24, 27−29

Буряк цукровий — 25−26

Буряк столовий — 1−2, 5−7, 12−15, 19−20, 23−24, 27−29

Спаржа — 1−2, 5−7, 12−15, 23−24, 27−29

Гарбуз — 5−7, 12−15

Кріп — 2−7, 10−11, 14−15, 19−20, 31

Квасоля кучерява — 1−7, 12−15, 23−24, 27−29, 31

Квасоля кущова — 5−7, 19−20

Хрін — 5−7, 14−15, 19−20, 23−24

Часник — 14−15, 17−18, 25−26

Шпинат — 1−2, 5−7, 14−15, 19−20, 23−29

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як можна отримати багатий урожай томатів на присадибній ділянці.

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