Від +3 на заході до +24 на сході: похолодання прийшло в Україну з грозами

Після теплого Великодня в Україні встановиться досить контрастна погода — у вівторок, 26 квітня, у Карпатах очікується +3 градуси, а на Луганщині — до +24 градусів.

Протягом дня в більшості областей України очікується +16+22 градуси. Похолодає у західних областях — передбачається 10−15 градусів тепла, хіба що у Чернівецькій області вище, до +18 градусів. Найтеплішими очікуються східні та південно-східні області України — протягом дня вівторка — до +18+24 градусів" , — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.



Дощі, а подекуди і з грозами, пройдуть у північних областях та місцями у західних. На решті території України переважатиме суха погода. Вітер очікується переважно західний і північно-західний, у східних областях — південно-західний, 3−8 метрів на секунду, на заході та півночі часом поривчастий.

У Києві 26 квітня можливий дощ з грозою. Вітер північно-західний, помірний, поривчастий.

«Температура повітря в Києві дещо знизиться, але у межах синоптичного комфорту — 26 очікується до +15 +16 градусів. Надалі, по тижню, дощі йтимуться переважно в західних і північних областях, температура повітря в Україні зазнаватиме невеликих коливань», — додала синопткиня.

А Укргідрометрцентр прогнозує погоду до кінця місяця. За даними, синоптиків, картина буде наступною:

У вівторок, 26 квітня, середня температура вдень очікується на рівні +15+17 градусів.

У середу, 27 квітня, вдень очікується до +12+14 градусів. Вночі — дощі із грозами, вдень — мінлива хмарність.

У четвер, 28 квітня, денна температура суттєво не зміниться, але очікуються дощі з грозами, вночі — без опадів.

У п'ятницю, 29 квітня, опади очікуються в центрі та на півдні країни.

У суботу, 30 квітня, очікується сонячна погода.

Нагадаємо, що раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповідала «ФАКТАМ», що 25−26 квітня очікується проходження атмосферних фронтів, які принесуть короткочасні дощі з грозами у західних, північних, центральних областях та Харківській області, а на решті території країни без опадів. 27−28 квітня погоду визначатиме поле підвищеного тиску, завдяки чому встановиться переважно суха погода. Температура в ці дні очікується вночі у межах 8−13 градусів тепла, вдень в західних та північних областях буде 15−20 градусів тепла, на решті території — до 24 градусів вище за нуль.

Фото Pixabay

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