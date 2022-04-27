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Шансу вижити не було: у рф 12-річну шахістку загриз собака

15:21 27 квітня 2022
Шансу вижити не було: у рф 12-річну шахістку загриз собака

У росії, яка виправдовує вбивства дітей в Україні, стався трагічний випадок із 12-річною дівчинкою, яка приїхала разом із мамою на дитячу першість країни з шахів. Про це пишуть РосЗМІ.

Так, у місті Сочі юних шахістів оселили в оздоровчо-освітньому центрі «Ілона».

У вільний час школярка вирушила гуляти та проникла на закриту територію, де на неї напали тварини. Через годину бездиханне тіло дитини знайшов місцевий житель, який приходив на ділянку підгодовувати псів.

У зв'язку з тим, що сталося, місцева федерація шахів прийняла рішення про дострокове припинення дитячих першостей росії.

Нагадаємо, минулого року п'ять бійцівських псів роздерли стареньку в українському Харкові.

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