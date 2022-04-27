В Одесі попрощалися з 3-місячною дівчинкою Кірою, її мамою та бабусею, які загинули через удар путінської ракети (фото)

У Спасо-Преображенському соборі Одеси попрощалися із загиблими під час ракетного удару Росії трьома поколіннями сім'ї Глодан — тримісячною Кірою, її мамою Валерією та бабусею Людмилою Явкіною. Як повідомляють місцеві ЗМІ, провести загиблих в останню путь прийшли не лише родичі та близькі, а й одесити, які особисто не знали сім'ю.

Поховають убитих російськими окупантами одеситок на цвинтарі в Авангарді.

Нагадаємо, внаслідок влучення ракети в будинок на Люстдорфській дорозі загинуло семеро людей, серед яких — ще одна молода жінка, яка чекала на народження первістка. Детальніше про цю трагедію читайте у статті «ФАКТІВ» «Вбивство дітей — нова національна ідея Росії»: в Одесі рашисти вбили маму з 3-місячною донькою та вагітну жінку".

Фото Думська та НВ

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