Збиралися «влитися» в тероборону та шкодити Україні: на Дніпропетровщині викрили двох ворожих агентів

На Дніпропетровщині СБУ затримала зрадників, які працювали на спецслужби окупанта. Як повідомив у своєму Telegram-каналі очільник ОВА Валентин Резніченко, перший «агент» мав влитися до тероборони Дніпра, аби збирати та зливати дані про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ.

Другому ж доручили «відпрацьовувати» Кривий Ріг. Тож він робив фото оборонних укріплень на криворізькому напрямку, маючи конспіративну квартиру на окупованій території.

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«Зрадницький план провалився, як і все, що задумують орки», — констатував голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, рашисти намагаються залучити до диверсійних дій навіть українських підлітків, вербуючи їх через комп'ютерні ігри.

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