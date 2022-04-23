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Використовують найбрудніші методи: російський майор намагався дізнатися у підлітка важливу інформацію за допомогою комп'ютерної гри

19:31 23 квітня 2022
Використовують найбрудніші методи: російський майор намагався дізнатися у підлітка важливу інформацію за допомогою комп&#39;ютерної гри

На Волині контррозвідка СБУ, яка останнім часом активізувала роботу з викриття агентурних мереж ворога, ідентифікувала представника «спецслужби «ЛДНР», який познайомився з підлітком із Луцька в комп'ютерній грі та намагався вивідати в нього інформацію.

Зокрема, чоловік просив надіслати йому фото та відео про розташування стратегічних об'єктів на Волині.

На щастя, дитина вчасно зорієнтувалася і повідомила про випадок в управління СБУ у Волинській області.

Ще одна історія стосується військовослужбовця, який на сайті знайомств познайомився з симпатичною дівчиною. Деякий час вони спілкувались на усілякі теми, обмінювались особистими фотографіями. Але згодом дівчина натякнула на свій зв’язок із ФСБ та намагалась вивідати інформацію про військовий аеродром.

«Однак чоловік вчасно заблокував настирливу знайому», — повідомляють в регіональному управлінні СБУ у Волинській області, закликаючи мешканців краю повідомляти СБУ про підозрілих осіб, які намагаються вивідати інформацію, за цілодобовими телефонами +38 097 791 19 11 або +38 033 224 40 25.

Нагадаємо, у березні СБУ затримала тіктокера, після чиєї публікації було завдано удару по ТРЦ у Києві.

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