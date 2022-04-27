У четвер, 28 квітня, київське «Динамо», що сенсаційно перемогло в Дортмунді місцеву «Боруссію», проведе черговий матч у рамках європейського благодійного турне Match for Peace! Stop the War! («Матч за мир! Зупинимо війну!»). На 35-тисячному стадіоні «Максимир» у столиці Хорватії підопічні Мірчі Луческу зіграють із загребським «Динамо», яке 22 рази ставало чемпіоном країни (плюс ще чотири «золота» у чемпіонаті Югославії).

Близькі підопічні нового наставника команди — 68-річного Анте Чачича — до завоювання чемпіонського титулу і нинішнього сезону. За чотири тури до фінішу загребське «Динамо» випереджає свого найближчого переслідувача «Осієк» на п'ять очок, а «Хайдук» — на шість пунктів. Щоправда, з обома конкурентами «синім» ще доведеться провести очні поєдинки.

Нагадаємо, що багато гравців найтитулованішого клубу Хорватії свого часу з успіхом захищали кольори київського «Динамо» — Огнен Вукоєвич, який нині працює асистентом Мірчі Луческу, Домагой Віда, Йєрко Леко, Йосип Піваріч, Ніко Кранчар.



Пряму відеотрансляцію матчу «Динамо» (Загреб) — «Динамо» (Київ) дивіться на сайті «ФАКТІВ» (початок — о 19:00) у цій новині.

Додамо, що 4 травня команда Мірчі Луческу зіграє у Швейцарії з місцевим «Базелем», після чого ціла група динамівців вирушить до розташування збірної України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» виграло у Стамбулі благодійний поєдинок у турецького «Галатасарая».

Фото ФК «Динамо» (Київ)

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