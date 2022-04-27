31.61 / 32.36 33.39 / 34.43
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Динамо» (Загреб) — «Динамо» (Київ): онлайн-відеотрансляція матчу чемпіонів Хорватії та України

12:14 28 квітня 2022
Динамо Київ

У четвер, 28 квітня, київське «Динамо», що сенсаційно перемогло в Дортмунді місцеву «Боруссію», проведе черговий матч у рамках європейського благодійного турне Match for Peace! Stop the War! («Матч за мир! Зупинимо війну!»). На 35-тисячному стадіоні «Максимир» у столиці Хорватії підопічні Мірчі Луческу зіграють із загребським «Динамо», яке 22 рази ставало чемпіоном країни (плюс ще чотири «золота» у чемпіонаті Югославії).

Близькі підопічні нового наставника команди — 68-річного Анте Чачича — до завоювання чемпіонського титулу і нинішнього сезону. За чотири тури до фінішу загребське «Динамо» випереджає свого найближчого переслідувача «Осієк» на п'ять очок, а «Хайдук» — на шість пунктів. Щоправда, з обома конкурентами «синім» ще доведеться провести очні поєдинки.

Нагадаємо, що багато гравців найтитулованішого клубу Хорватії свого часу з успіхом захищали кольори київського «Динамо» — Огнен Вукоєвич, який нині працює асистентом Мірчі Луческу, Домагой Віда, Йєрко Леко, Йосип Піваріч, Ніко Кранчар.

Пряму відеотрансляцію матчу «Динамо» (Загреб) — «Динамо» (Київ) дивіться на сайті «ФАКТІВ» (початок — о 19:00) у цій новині.

Додамо, що 4 травня команда Мірчі Луческу зіграє у Швейцарії з місцевим «Базелем», після чого ціла група динамівців вирушить до розташування збірної України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» виграло у Стамбулі благодійний поєдинок у турецького «Галатасарая».

Фото ФК «Динамо» (Київ)

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гаманець із грошима

Соціальна допомога та виплати під час війни: на що можуть розраховувати українці

мобілізація до армії

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Кабмін виділив додаткові кошти для виплати 6,5 тисячі гривень: хто зможе отримати

Олексій Панін

Пропагандистка Симоньян, що образила Галкіна, розлютила скандаліста Паніна

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.