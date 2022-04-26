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«Боруссія» (Дортмунд) — «Динамо»: онлайн-відеотрансляція матчу в Німеччині

11:50 26 квітня 2022
Динамо Київ

У вівторок, 26 квітня, київське «Динамо» проведе черговий поєдинок у рамках благодійного турне «Матч за Мир! Зупинимо Війну! («Match for Peace! Stop the War!»). Слідом за перемогами над польською «Легією» (3:1), турецьким «Галатасараєм» (3:1) та нічиєю з румунським «Клужем» (0:0) підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з восьмиразовим чемпіоном Німеччини — дортмундською «Боруссією».

Гра пройде в Дортмунді на найбільшому футбольному стадіоні Німеччини — «Сигнал Ідуна Парк», здатному вмістити понад 80 тисяч глядачів і який славиться неймовірною підтримкою місцевих уболівальників.

Жереб зводив «Динамо» та «Борусію» в єврокубках лише одного разу — у груповому турнірі Ліги чемпіонів-2001/2002. У Києві тоді було зафіксовано результативну нічию (2:2), а в Дортмунді господарі здобули мінімальну перемогу (1:0).

Цього сезону «джмелі» (прізвисько дортмундського клубу) претендували на чемпіонство в бундеслізі, але завадити мюнхенській «Баварії» вдесяте поспіль завоювати «срібну салатницю» не змогли. За три тури до фінішу «Борусія» практично гарантувала собі друге місце, випереджаючи «Байєр», що йде третім, на вісім очок.

У прямій трансляції матч «Боруссія» (Дортмунд) — «Динамо» (Київ), починаючи з 19:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Зазначимо, що також у «Динамо» в рамках благодійного турне заплановано проведення ще кількох матчів — зокрема, проти загребського «Динамо» (28 квітня) та швейцарського «Базеля» (4 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що іспанський футболіст «Динамо» Фран Соль дав притулок у своєму будинку українським біженцям.

Фото ФК «Динамо»

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