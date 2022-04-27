Назвав жахіття Бучі «фейком»: генсек ООН розповів про лицемірство путіна на переговорах у кремлі

Візит Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до москви, який відбувся після обмеження росії в праві вето в Раді безпеки ООН, завершився безрезультатно, що, втім, не стало несподіванкою. Генсек спочатку зустрівся з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим, а потім його прийняв президент рф володимир путін.

Гутерріш був дуже обережний у своїх висловлюваннях. На прес-конференції після зустрічі з лавровим він запропонував створити тристоронню групу щодо врегулювання гуманітарних проблем в Україні. Генсек вважає, що до неї можуть увійти представники ООН, України та росії. Однією з головних цілей контактної групи стане забезпечення безпеки евакуаційних коридорів. У зв'язку з цим Гутерріш наголосив на гострій необхідності утворення гуманітарного коридору для евакуації цивільних осіб, які перебувають на території «Азовсталі» в Маріуполі.

Однак, коли він торкнувся цього питання на зустрічі з путіним, той заявив, що всі коридори насправді відкриті, а бойові дії на «Азовсталі» не ведуться.

«Я розпорядився їх припинити», — сказав путін.

Той самий цинізм прозвучав у реакції російського президента на заяву генсека ООН про масові злочини, скоєні в Україні російськими військовослужбовцями. Гутерріш зазначив, що необхідно провести ретельне незалежне розслідування щодо кожного з подібних випадків. путін вкотре оголосив жахіття Бучі, Ірпеня та інших українських міст фейком, який розганяють Київ та Захід.

І в бесіді з лавровим, і в розмові з путіним, який, до речі, проходив за вже знаменитим величезним столом, Гутерріш закликав до припинення вогню в Україні.

«Ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб знайти шляхи створення умов для ефективного діалогу щодо якнайшвидшого припинення вогню та мирного врегулювання. Такий діалог можливий, незважаючи на складну ситуацію в Україні і наявність різних інтерпретацій подій, що відбуваються там» , — сказав генсек. При цьому він наголосив, що претензії, які є у росії до України та Заходу, потрібно вирішувати, керуючись статутом ООН.

Відповідь путіна вражає своїм лицемірством — президент росії заявив генсеку, що «спецоперація в Україні» проводиться у суворій відповідності до статуту ООН! Він також додав, що переговори з Україною продовжуються в онлайн-форматі, і дипломатичні ресурси не вичерпали себе.

Пізно ввечері 26 квітня з'явилася заява прес-секретаря Гутерріша Стефана Дюжарріка про те, що путін дав принципову згоду на участь ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста в організації виведення мирних громадян із обложеної території заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Однак, після всього, що російський президент набрехав генсеку в ході їхньої зустрічі, в це віриться важко. Адже в Україні, куди Гутерріш вже прибув у середу, 27 квітня, добре знають ціну кремлівським обіцянкам.

А тим часом рашисти не припиняють обстрілу житлових кварталів Маріуполя, ховають своїх жертв за містом у братських могилах і вивозять городян у депресивні регіони росії без права зворотного виїзду.

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