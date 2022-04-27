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Генасамблея ООН обмежила росію у праві вето

11:25 27 квітня 2022
Генасамблея ООН обмежила росію у праві вето

У вівторок, 26 квітня, Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила важливу резолюцію, яка змінює існуючий порядок використання постійними членами Ради Безпеки ООН права вето. Зміни були прийняті без голосування на основі консенсусу. Про це заявив голова Генасамблеї ООН Абдулла Шахід.

Новий порядок не скасовує та не обмежує право вето постійних членів Ради безпеки ООН. Нагадаємо, такими є п'ять держав — Росія, Китай, США, Великобританія та Франція. Проте, у разі застосування права вето у Раді Безпеки будь-яка з цих країн протягом 10 робочих днів автоматично скликається засідання Генеральної Асамблеї з питання, щодо якого було використано вето. І країні, яка скористалася цим правом, доведеться обґрунтовувати свою позицію. Якщо аргументи здадуться малопереконливими, питання може бути поставлене на голосування всією Генеральною Асамблеєю, що, як відомо, дає можливість ухвалити резолюцію, оминувши накладене вето.

Подібна ситуація мала місце у березні, коли Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засудила агресію Росії щодо України, і зажадала негайного припинення бойових дій та виведення російських військ з території України.

На жаль, резолюції Радбезу ООН та Генасамблеї ООН не є обов'язковими до виконання. Проте вони відображають думку міжнародного співтовариства загалом і дають підстави для запровадження конкретних заходів окремими країнами-членами ООН.

Зміни до порядку використання права вето було запропоновано Ліхтенштейном. Ця ініціатива ще до винесення на розгляд Генасамблеї ООН отримала підтримку майже ста країн, включаючи Сполучені Штати, Велику Британію та Францію. Постпред Ліхтенштейна при ООН Крістіан Венавейзер зазначив, що цей захід спрямований на те, щоб були почуті «голоси всіх тих, хто не має права вето і не є членом Ради безпеки, з питань міжнародного миру та безпеки, оскільки вони торкаються всіх нас».

Нагадаємо, що раніше Росія блокувала навіть запровадження миротворців ООН у Чорнобиль.

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