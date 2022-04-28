У МОЗ розповіли про небезпеку купівлі ліків поза межами аптек

Активна фаза війни обумовлює ситуацію із доступом до лікарських засобів в Україні. Зараз відновили свою роботу понад 80% аптечних закладів, значна частина відкритих аптек припадає на захід країни, тоді як на сході цей відсоток залишається досить низьким. Тож частішають випадки купівлі ліків поза аптеками. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

МОЗ та Держлікслужба проводять моніторинг вартості ліків, щоб уникнути необґрунтованого зростання цін та забезпечити постійний доступ покупців до лікарських засобів. У відомстві нагадують про ризики, що виникають в таких випадках.

«Ліки, придбані у приватних осіб, за оголошенням, в інтернеті, можуть бути фальсифіковані. Держлікслужба продовжує вести роботу з виявлення фальсифікованих препаратів в умовах воєнного стану. Тільки з початку квітня поточного року було отримано низку повідомлень про виявлення фальсифікованих та неякісних лікарських засобів. Вживання фальсифікованих ліків — завжди небезпечно, адже вживання підробок замість ліків може призвести до ускладнень основних захворювань, алергічних реакцій, розвитку резистентності до антибіотиків та інших неприємних наслідків», — йдеться у повідомленні Держлікслужби.

Там також нагадали, що купувати ліки слід в легальних мережах розповсюдження — аптечних закладах. Аптека повинна мати ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Адреса аптеки обов’язково вказана в ліцензії та має збігатися з фактичною. У разі сумніву щодо якості лікарського засобу вимагайте сертифікат якості, що видається виробником (для імпортованих лікарських засобів — імпортером).

У Державній службі України з лікарських засобів пропонують наступні кроки, що допоможуть розпізнати фальсифіковані ліки:

• уважно перевірте упаковку на цілісність, відсутність орфографічних чи граматичних помилок;

• перевірте термін виготовлення, термін придатності, номер серії та переконайтеся, що всі дати та дані на зовнішній упаковці (за наявності) відповідають даним, зазначеним на внутрішній упаковці та інструкції для медичного застосування, що дозволений до обігу на території України;

• перевіряйте наявність реєстраційного номеру в Україні, який має такий формат UA/00000/00/00, якщо на упаковці такого номеру немає, перед вами не є лікарський засіб;

• переконайтеся, що ліки виглядають правильно (відповідно до інструкції для медичного застосування), не знебарвлені, не мають незвичайного запаху, забруднень тощо;

• якщо є захисні пломби, голограми то вони мають бути цілі та без ознак фальсифікації;

• якщо ви підозрюєте, що лікарський засіб не працює належним чином або виникла побічна реакція, якомога швидше обговоріть це зі своїм лікарем.

Перевірити реєстраційний номер допоможуть Державний реєстр лікарських засобів або додаток Ліки Контроль.

Підвищений попит та купівля ліків про запас можуть провокувати в деяких регіонах нестачу окремих позицій лікарських засобів. Однак наразі дефіциту лікарських засобів і Україні немає.

Нагадаємо, в березні Міністерство охорони здоров’я закликало українців купувати ліки, зважаючи на їх діючу речовину та доступність в аптеці, а не на торгову назву чи бренд лікарського засобу. У повідомленні зазначається, що процедуру державної реєстрації проходять всі лікарські засоби як вітчизняного, так і іноземного виробництва, отже, усі препарати є однаково якісними.

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