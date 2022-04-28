«Я дуже щаслива»: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман

Українська акторка та співачка Даша Астаф'єва, яка під час війни залишається в Києві та займається волонтерством, розповіла про новий роман. Зірка зізналася, що після болісного розриву з Артемом Кімом вона знову щаслива та кохана. Щоправда, називати ім'я свого нового хлопця Даша називати не збирається. Каже, після попереднього досвіду вона більше не хоче афішувати особисте життя.

«Після останніх моїх стосунків я собі сказала, що не розповідатиму нічого. Але я скажу так: зараз я дуже щаслива. Я почуваюся коханою та справжньою жінкою», — розповіла Даша програмі «Зірковий шлях».

Астаф'євій приписували роман із шоуменом Олексієм Дурнєвим. Але Даша запевнила, що між ними є лише дружба та симпатія.

«Ми пара. Так, ми два дурні», — коментувала Даша і казала, що подібні чутки, які не мають нічого спільного з правдою, її тільки бавлять.



*Даша та Артем були разом близько п'яти років, але до весілля справа так і не дійшла

Нагадаємо, Астаф'єва у Києві допомагає старим та мішками чистить картоплю, готує їжу для наших захисників. Під час війни артистка втратила бабусю.

Нещодавно Даша отримала пропозицію стати ведучою Даніеля Салема програми «Зірковий шлях».

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