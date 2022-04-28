Збирають гроші на відродження «Мрії»: українців попередили про новий фейк

У лютому цього року російські військові, які розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, на аеродромі у Гостомелі знищили найбільший у світі літак — українську «Мрію». Ан-225 обов'язково відновлять, проте стало відомо, що невідома компанія розпочала фейковий збір грошей на реалізацію нібито цього проекту.

Про це повідомляють у держпідприємстві «Антонов». «До уваги ЗМІ! У мережі Інтернет, на сторінці an225nft.com (створеної компанією AMEDIA.UA) розпочався фейковий збір коштів на відновлення літака АН-225. Прикриваючись благородною місією, невідома компанія збирає гроші, використання яких неможливо простежити. Більше того, за посиланням на сайті вказують різні напрямки для переказу коштів: у першому — на будівництво «Мрії», у другому — «на потреби ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначено, що це повідомлення було створено та розміщено без погодження з ДП «Антонов», компанію на збирання грошей ніхто не уповноважував.

«Ті кошти, які вже надійшли на рахунок підприємства, будуть використані виключно для реалізації проекту з відновлення „Мрії“. При цьому ДП „Антонов“ виступає за прозорість процесу залучення інвестицій. Тому зараз наша команда працює над розробкою офіційного сайту з реквізитами, де кожен зможе побачити, скільки коштів залучено на відновлення найбільшого у світі транспортного літака. На цьому ж ресурсі буде розміщено звіт про використання надходжень», — додали в компанії «Антонов».

Про відкриття цього сайту пообіцяли повідомити офіційно та закликали не довіряти невідомим компаніям, які оголошують збір грошей.

Нагадаємо, що гостомельський аеропорт, де знаходилася не лише «Мрія», був атакований у перші дні вторгнення росіян.

Фото ДП «Антонов»

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