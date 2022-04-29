Бійці тероборони зможуть отримувати підвищені пенсії: названо умову

Українці, які вступили до складу територіальної оборони, серед яких виявилося чимало зірок шоу-бізу, зможуть отримати статус ветерана війни та відповідні пільги, зокрема, з пенсійного забезпечення, а також знижки на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться у новій редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, визнаних ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій» від 15 березня 2022 року № 2121-IX.



Відповідно до положень закону, добровольці ТРО мають право на пільгове пенсійне забезпечення, у тому числі і достроковий вихід на пенсію. Чоловіки зможуть вийти на пенсію у 55 років зі стажем не менше 25 років, а жінки — у 50 років зі стажем не менше 20 років.

Також тероборонців можуть визнати учасниками бойових дій, а ті, хто отримав поранення, контузії, каліцтва або тяжкі захворювання, пов'язані з виконанням бойових завдань, можуть отримати статус особи з інвалідністю в результаті війни.

Крім того, вони отримуватимуть підвищені пенсії:

для учасників бойових дій — 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни — від 30% до 50% прожиткового мінімуму залежно від групи інвалідності.

Ще один важливий момент — для бійців ТРО передбачено пільги на оплату комунальних послуг.

Члени сімей загиблих або померлих бійців тероборони набудуть статусу «сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць». Тож якщо ж людина вмирає, її сім'я отримуватиме підвищену пенсію у розмірі, передбаченому для членів сім'ї загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, бійці територіальної оборони часто демонструють бойові успіхи, які не поступаються талантам регулярним частинам ЗСУ.

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