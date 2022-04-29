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«Хочу, щоб моя дитина жила»: журналістка вперше з початку війни приїхала до Києва, і цього дня ракета поцілила у її будинок

11:06 29 квітня 2022
Зруйнований будинок у Києві

Українська журналістка, кореспондентка «ТСН» на 1+1 Євгенія Цвєтанська розповіла, як вперше повернулася до Києва з початку війни на один вечір і зрозуміла, що вчинила абсолютно правильно, поїхавши разом із дитиною у безпечне місце — у житловий комплекс, де знаходиться їхня квартира, поцілила ракета рашистів

На своїй сторінці у соцмережах Євгенія розповіла, що в Києві зайшла у гості до знайомих та затрималася у них. Вона стояла на вулиці та спілкувалася, коли почула, як працює ППО, а потім побачила дим…

«Стою і думаю — а раптом це мій будинок. Не повірите. Це горів мій житловий комплекс. Інша сторона. Зі мною, з моєю квартирою, в результаті все ок. Але троє постраждалих і купа зляканих сусідів після приїзду додому. Просто уявила, що була б з Макаром. Що я можу забрати з собою цінне? Я забрала його! Звідси. Подалі», — сказала Цвєтанська.

Вона додала, що забрала з квартири все найцінніше, а також прихопила парфуми, які довго зберігала: «Вибрала улюблені іграшки Макара. Вантажівку Льову та його друзів. Вибрала свої найкрасивіші речі. Найкрасивіші речі Макара. І улюблені парфуми, які тримала в красивою коробці та відкладала на потім. Не потім. Зараз. Хочу жити зараз. Хочу жити і щоб жила моя дитина. Це головне».

Нагадаємо, що під час ракетного удару постраждали 10 людей, а ще п'ятеро були врятовані. Відомо про одного загиблого — його тіло витягли під час розбору завалів вранці 29 квітня.

Розповідь журналістки про пережите під час війни «Я сиділа у підвалі і тупо чекала смерті. Розуміла, що ми звідти не виберемося», — Надія Сухорукова розповіла про пекло у заблокованому Маріуполі" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДСНС

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