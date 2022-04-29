Ракетний удар по Києву: названо кількість постраждалих

Увечері у четвер, 28 квітня, російські фашисти підло обстріляли Київ, просто під час візиту в українську столицю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

За словами мера столиці Віталія Кличка, попадання були у Шевченківському районі.

«Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучення в Шевченківському районі. Усі служби на місці», — повідомив Кличко.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 10 людей, а ще п'ятеро було врятовано.

За уточненими ж даними, станом на 10:30 29 квітня, при розборі завалів будинку звідти витягли тіло одного загиблого, повідомив мер.

Рятувальна операція

Руйнування виявилися масштабними

Триває розбір завалів

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 1-го та 2-го поверхів.

Сам генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у коментарі журналісту ВВС Бену Брауну зізнався, що його шокували ракетні удари по Києву, завдані російською армією, саме коли він перебуває в столиці України і вів переговори з президентом Володимиром Зеленським.

У свою чергу, в Офісі президента України дії рф назвали «плювком» у спину генсеку ООН Антоніу Гутеррішу, який за два дні до того зустрічався з президентом рф володимиром путіним.

«Як повинен реагувати на це генсек ООН і сама ООН? Тобто вони просто плюнули йому в спину, смачно, з кров'ю. І зрозуміло, що це помста за його оцінки в Москві, за те, що він сказав, що це війна», а не спецоперація за те, що сказав, що російська армія займається військовими злочинами", — заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

Не менше обурення висловив і президент Володимир Зеленський, за словами якого у вечірньому телезверненні до українців, удари по Києву свідчать, що українцям ще рано розслаблятися і треба налаштовувати себе на тривале протистояння жорстокому ворогові.

Фото New York Times, ДСНС

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