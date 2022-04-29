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«Нема тіла — нема діла»: рф навмисно не забирає своїх вбитих, аби не сплачувати компенсації родинам

22:05 29 квітня 2022
вбитий солдат

Росія навмисно не забирає своїх вбитих, аби не сплачувати компенсацію родинам. Про це повідомляють у пресслужбі Угрупування військ «Південь»:

«В більшості випадків тіла та їхні рештки знаходять на місцях зосередження військ противника, з чого виходить, що російські солдати та їхні командири мали всі можливості забрати своїх загиблих, але залишають їх кинутими в населених пунктах і на полях, про це свідчать фото з території, на якій проводилися бої. Основна проблема полягає не в залишених тілах та останках, якими всіяна наша територія, проблема в їхній ідентифікації. Україна не опуститься до рівня російської федерації, вона продовжує намагання ідентифікувати знайдені трупи та сповіщає родини загиблих російських окупантів, які в свою чергу настільки зазомбовані, що ігнорують прохання забрати тіла для поховання з української території».

З цього випливає висновок: росіянам байдуже, що трапилося з їхніми чоловіками, синами, для них є один «ідол», якому вони поклоняються…

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