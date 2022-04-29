Росія навмисно не забирає своїх вбитих, аби не сплачувати компенсацію родинам. Про це повідомляють у пресслужбі Угрупування військ «Південь»:

«В більшості випадків тіла та їхні рештки знаходять на місцях зосередження військ противника, з чого виходить, що російські солдати та їхні командири мали всі можливості забрати своїх загиблих, але залишають їх кинутими в населених пунктах і на полях, про це свідчать фото з території, на якій проводилися бої. Основна проблема полягає не в залишених тілах та останках, якими всіяна наша територія, проблема в їхній ідентифікації. Україна не опуститься до рівня російської федерації, вона продовжує намагання ідентифікувати знайдені трупи та сповіщає родини загиблих російських окупантів, які в свою чергу настільки зазомбовані, що ігнорують прохання забрати тіла для поховання з української території».

З цього випливає висновок: росіянам байдуже, що трапилося з їхніми чоловіками, синами, для них є один «ідол», якому вони поклоняються…

397

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter