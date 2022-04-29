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Не поділили награбоване: під Херсоном буряти влаштували стрілянину з чеченцями

20:17 29 квітня 2022
Не поділили награбоване: під Херсоном буряти влаштували стрілянину з чеченцями

У тимчасово окупованій Киселівці Херсонської області, керувати якою рашисти поставили одіозних «регіоналів», вояки росії чеченської та бурятської національності посварилися між собою і влаштували стрілянину через награбоване.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що в нічному інциденті брали участь більш ніж 50 військових з кожної зі сторін. Наразі точна кількість загиблих та поранених невідома.

«Причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та „нерівноправність“ умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись у тилу виключно як „загороджувальні загони“. Їхнє завдання — спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь у тому, хто намагається відступати» , — пише розвідка.

Ще однією причиною став нерівномірний розподіл награбованого.

Командири обох складових підрозділів Росії посварилися через небажання брати участь у наступальних діях.

«З'ясувалося, що російським контрактникам було обіцяно операцію за „кримським сценарієм“. Тобто, відсутність опору з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби» , — повідомляє розвідка.

«Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилися вести подальшу службу. Це призвело до конфлікту, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів відвезли в невідомому напрямку. На місце несення служби вони не повернулися», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувало аудіоперехоплення переговорів рашистів, що свідчить, що путін відправляє воювати в Україну казахів та калмиків, а дагестанці та «хоробрі» тик-ток воїни Кадирова масово відмовляються йти в бій і повертаються додому.

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Не поділили награбоване: під Херсоном буряти влаштували стрілянину з чеченцями

Не поділили награбоване: під Херсоном буряти влаштували стрілянину з чеченцями

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