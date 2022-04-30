Українець Ядов завоював «золото» на чемпіонаті Європи з дзюдо: відео вирішальної сутички

Український дзюдоїст Богдан Ядов став тріумфатором чемпіонату Європи з дзюдо, що проходить у Софії з 29 квітня по 1 травня, в якому бере участь 361 спортсмен із 40 країн.

На шляху до фіналу уродженець Кривого Рогу, який виступає у ваговій категорії до 66 кг, по черзі здолав італійця Маттіа Міцелі (10:0), Ейдера Токтая (11:0) та бронзового призера Токіо-2020 у змішаних командах ізраїльтянина Баруха Шмаїлова (10:1). У півфіналі наш співвітчизник також упевнено впорався з азербайджанцем Яшаром Наджафовим (10:0). У вирішальній сутичці Богдан зійшовся з іспанцем Альберто Гаїтеро Мартіном, який на попередній стадії сенсаційно переміг першого номера рейтингу молдованина Дениса Вієру, і також не залишив шансів опоненту (10:0).

Відео фінальної сутички за участю Ядова (починаючи з 2:03:50)

Зазначимо, що наша бронзова призерка Токіо-2020 Дар'я Білодід брала участь у новій для себе ваговій категорії до 57 кг. Пройшовши в першому раунді Плеуні Корнелісс із Нідерландів (10:0), уже в 1/8 фіналу киянка змушена була припинити боротьбу за нагороди, поступившись досвідченій француженці Прісціллі Гнето (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українки Терлюга та Сергієнко завоювали «золото» на етапі Прем'єр-ліги з карате в Португалії.

Фото Федерації дзюдо України

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