Справа Катерини Гандзюк: адвокатам підозрюваного відмовили у відводі судді

Адвокатам обвинуваченого у справі про напад на Катерину Гандзюк Владислава Мангера відмовили у клопотанні про відвід судді. Таке рішення ухвалив Дніпровський районний суд. Суддя підписала лист-відповідь представнику урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Там описала причини перенесення судових засідань у березні цього року. Цю інформацію уповноважений використовував для підтримання позиції України у ЄСПЛ у справі за скаргою Мангера.

«І прокурор, і представник потерпілого заперечували проти такого трактування ситуації. Тому що урядовий уповноважений має право звернутися до державних органів за інформацією для формування позиції у справі. І це не може трактуватися як перебування на боці якоїсь зі сторін спору — ні в українському суді, ні в ЄСПЛ, — повідомила адвокатка обвинуваченого Ольга Веретільник. - Урядовий уповноважений сам формує позицію у справі, а надані державними органами чи посадовими особами відомості є довідковою інформацією і він сам визначає, як нею розпорядитися».

Наступне судове засідання у справі про напад на Катерину Гандзюк заплановане на 5 травня. Тоді планують розглянути питання про продовження чи зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру.

Владислав Мангер на лаві підсудних

Нагадаємо, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали біля її будинку 31 липня 2018 року, виливши літр сірчаної кислоти. Вже за три місяці від отриманих травм - опіків 40% тіла — вона померла.

Катерина Гандзюк три місяці боролася за життя

За напад було засуджено п’ятьох виконавців злочину — вирок винесли безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам — Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі. Вони визнали, що облили керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк кислотою. За це отримали по 500 доларів.

Справу проти ймовірних організаторів — Владислава Мангера та Олексія Левіна розглядає Дніпровський районний суд Києва з серпня 2020 року. Обидва обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти-мародери пограбували квартиру активістки Катерини Гандзюк.

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