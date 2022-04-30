Помер футбольний Остап Бендер: не стало «покровителя» Ібрагімовича та Доннарумми

У віці 54 років помер відомий футбольний агент Міно Райола, який займався справами багатьох зіркових футболістів.

Тривалий час функціонер боровся із серйозною захворюванням легень, навіть переніс операцію на початку нинішнього року, але в результаті недуга виявилася сильнішою. Сумну новину повідомив адвокат Міно та його сім'я.

«З глибокою скорботою повідомляємо, що помер найдбайливіший та найнеймовірніший футбольний агент з усіх, хто коли-небудь жив.

Міно боровся до кінця з тією ж старанністю, яку він вкладав у переговорні процеси, захищаючи своїх футболістів. Робота Міно торкнулася життя стількох людей, він написав новий розділ у сучасній історії футболу. Ми завжди нудьгуватимемо за ним. Місія Міно над тим, щоб зробити футбольний світ для гравців кращим, буде продовжена з колишньою пристрастю.

Ми дякуємо всім за ту неймовірну підтримку, надану нам у цей непростий період, і просимо шанобливо ставитися до приватного життя сім'ї та друзів у цей сумний момент", — йдеться у повідомленні рідних Райоли, опублікованому на сторінці агента в Instagram.

Примітно, що кілька днів тому голландець італійського походження виступив із гнівним спростуванням новини про свою смерть. «Інформація про мій стан для тих, хто цікавиться: обурений, що мене ховають вдруге за чотири місяці. Здається, я вмію воскресати», — написав тоді з іронією Міно.

Додамо, що Райола вів справи таких футболістів, як Златан Ібрагімович, Ерлінг Холанд, чемпіон світу Джанлуїджі Доннарумма, Поль Погба, раніше працював із не менш легендарними Павлом Недведом та Деннісом Бергкампом. Сукупна вартість усіх клієнтів Міно, а їх кількадесят футболістів, оцінюється сумою в півмільярда євро. Відомий своєю принциповістю та упертістю в переговорах, з яким багато клубів відмовлялися працювати через його жадібність, голландцю вдалося за роки діяльності заробити статок у 73,5 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон СРСР-1961 у складі київського «Динамо» Василь Турянчик.

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