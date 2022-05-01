«Постійне очікування смерті»: керівник клубу УПЛ розповів про пережите пекло в Маріуполі

Плачевна ситуація в Маріуполі, який нелюди з Росії буквально зрівнюють із землею, не шкодуючи ані військових, ані цивільних людей, на вустах у всього світу.

Люди, яких війна застала у цьому місті на березі Азовського моря і які потім змогли евакуюватися, не можуть без болю в голосі згадувати про звірства військових Росії в рідному місті. Одним із тих, кому вдалося вирватися з блокадного Маріуполя, став віце-президент однойменного клубу УПЛ Андрій Санін.

«Є метафізичне поняття «пекло», і там воно було реалізовано фізично, — поділився функціонер в інтерв'ю телеканалам «Футбол ½/3». — Це було справжнє пекло. Коли ти кожну мить чекаєш на свою смерть та смерть близьких. Ти розумієш, що нічого не можеш зробити, це так складно психологічно. Тут навіть не такі страшні голод, холод, спрага, які у нас були, а постійне очікування смерті — це просто жахливо.

Місто стерли з лиця землі. Навіть не дивилися, цивільні об'єкти чи ні, просто знищували. Це справжній геноцид. Від рук росіян ситуація в Маріуполі гірша, ніж у Сирії. Вони переплюнули себе. Чим викликане це звірство по відношенню до нашого міста, я не можу зрозуміти

Але я впевнений, що місто буде відновлено, незважаючи на те, що на сьогоднішній день воно практично стерте з лиця землі. Маріуполь буде відбудований і буде красивішим, значно кращим, ніж був до цього. А відповідно, у нашому місті має бути футбол. Буде й дитячий футбол. Наші вихованці представлятимуть місто на найвищому рівні, я сподіваюся на це. А можливо, і на рівні європейського футболу. Ми робимо для цього все".

Зазначимо, що на момент призупинення чемпіонату України сезону-2021/2022 через початок агресії збоку Росії «Маріуполь» посідав останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. Згідно з рішенням, прийнятим на зборах усіх керівників українських клубів, чемпіонат не буде відновлено, і всі команди-учасниці збережуть прописку в елітному дивізіоні наступного сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон України з баскетболу Петро Підтикан із трьома пораненнями вижив у блокадному Маріуполі.

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