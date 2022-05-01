путіна на пологах не було: стали відомі деталі про синів Аліни Кабаєвої

Російська спортсменка Аліна Кабаєва, яку називають «таємною дружиною» кремлівського диктатора путіна, у 2015 та 2019 роках народила йому двох синів, причому першу дитину — у Швейцарії з міркувань безпеки, пише швейцарська Sonntags Zeitung. Сам путін на пологах не був присутнім.

Другий син за «рішенням російського президента» народився вже в Москві, каже джерело Sonntags Zeitung, але обидва рази пологи приймала гінеколог, яка працює в елітній клініці Сант Анна в кантоні Тичино. Вона народилася в Росії, але понад 30 років тому емігрувала до Швейцарії. За даними джерела газети, вона була знайома з Путіним з юнацьких років у Санкт-Петербурзі та продовжує підтримувати довірчі відносини.

Під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала до Лугана. Вона жила або на віллі лікаря в елітній комуні Колліна д'Оро в передмісті Лугано, або в готелі Principe Leopoldo.

Нагадаємо, що путін має також двох доньок від його першої дружини Людмили і ще одну — від давньої коханки Світлани Кривоногих. Дівчина народилася у 2003 році і дуже схожа на свого біологічного батька .

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