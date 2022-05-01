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Події

«Не приліт»: у Києві на Троєщині спалахнула пожежа (відео)

17:48 1 травня 2022
«Не приліт»: у Києві на Троєщині спалахнула пожежа (відео)

Неділя, 1 травня, виявилася дуже спекотною для жителів Деснянського району столиці — там спалахнула потужна пожежа (востаннє щільний смог накрив столицю 19 березня).

Про це повідомили у соціальних мережах.

«Сильно горить очерет та деякі дерева (не приліт)», — сказано у повідомленні.

Також киянам радять у разі запаху гару щільно закривати вікна.

У Мережі з'явилися повідомлення, що, за попередньою інформацією, на одному з озер спалахнув очерет — і це при тому, що в столиці заборонено спалювати сухостій.

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