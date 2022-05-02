Де дивитися онлайн «Вільярреал» — «Ліверпуль»: розклад трансляцій матчу за путівку до фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 травня, на стадіоні «Кераміка» в іспанському містечку Вільярреал відбудеться півфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів між місцевим однойменним клубом, що вибив з турніру «Баварію», та англійським «Ліверпулем». Нагадаємо, що у першій зустрічі суперників на «Енфілді» підопічні Юргена Клоппа обіграли гостей з Піренейського півострова — 2:0.

Якщо «Ліверпуль» після перемоги над «Ньюкаслом» (1:0) продовжує боротьбу за чемпіонство в англійській прем'єр-лізі (одне очко відставання від «Манчестер Сіті»), то «Вільярреал» після поразки на полі «Алавеса» (1:2) йде у чемпіонаті Іспанії лише сьомим.

До нинішнього протистояння жереб раніше лише одного разу зводив команди у єврокубках. У півфіналі Ліги Європи-2015/2016 «Ліверпуль» спочатку поступився іспанцям у гостях (0:1), а потім розгромив «Вільярреал» удома (3:0). Щоправда, заволодіти трофеєм землякам «Бітлз» тоді не вдалося. У вирішальному матчі «червоні» поступилися іншому представнику Іспанії «Севільї», яку очолював нинішній наставник… «Вільярреала» Унай Емері, — 1:3.

Букмекери в майбутньому протистоянні віддають перевагу «Ліверпулю». Наприклад, аналітики контори William Hill ставки на перемогу підопічних Уная Емері приймають із коефіцієнтом 4,80, на нічию — 3,80, на виграш англійців — 1,70. Більше того, «Вільярреалу» практично не залишили шансів на вихід до фіналу: 1,02 — на прохід «Ліверпуля», який може зіграти у вирішальному поєдинку турніру втретє за п'ять років, 17,00 — на прохід іспанців.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

3 травня (вівторок)

«Вільярреал» — «Ліверпуль» 22:00 MEGOGO

Відеоогляд матчу «Ліверпуль» — «Вільярреал» — 2:0

Нагадаємо, що в іншому півфіналі в середу, 4 травня, на уболівальників чекає ще одне іспансько-англійське протистояння — «Реал» — «Манчестер Сіті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ліверпуль» у видовищному поєдинку обіграв «МанСіті» і вийшов до фіналу Кубка Англії.

Фото uefa.com

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