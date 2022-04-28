«Ліверпуль» забив двічі за дві хвилини та обіграв «Вільярреал» у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

У середу, 27 квітня, у Ліверпулі на стадіоні «Енфілд» пройшов перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» та іспанським «Вільярреалом». Нагадаємо, напередодні «Манчестер Сіті» у результативному поєдинку вирвав перемогу у мадридського «Реала» — 4:3 .

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

27 квітня (середа)

«Ліверпуль» (Англія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 2:0 (Еступіньян, 53, у свої ворота, Мане, 55).

Незважаючи на те, що на шляху до півфіналу скромний іспанський клуб залишив поза справами таких грандів, як туринський «Ювентус» та мюнхенську «Баварію», в їхній успіх проти «Ліверпуля», який набрав неймовірний хід, мало хто вірив.

Підопічні Унаї Емері обрали ту саму максимально «закриту» тактику, яка принесла їм необхідний результат у гостьовому матчі з «Баварією» на попередній стадії. Чи жарт, за весь матч «Вільярреал» завдав лише одного (!) удару в бік воріт «червоних».

«Мерсісайдці» же атакували багато й різноманітно, але тривалий час їхні старання не приносили жодних дивідендів, розбиваючись об уміло збудовані редути суперника. У підсумку визначальними стали дві хвилини на початку другого тайму. В епізоді з першим голом господарям посміхнулася вдача — Хендерсон навішував із правого флангу, м'яч зачепив ногу Еступіньяна, від якої залетів за комір голкіперу в дальній кут. А через кілька обертів хвилинної стрілки Салах тонким пасом вивів до воріт Мане, сенегалець уникнув офсайду та проштовхнув м'яча повз воротаря. До речі, цей гол став для Садіо 14-м у плей-оф Ліги чемпіонів, і за цим показником він повторив рекорд результативності серед африканських футболістів, який раніше одноосібно належав Дідьє Дрогба.

На превеликий подив, навіть опинившись у такій ситуації, «Вільярреал» не відійшов від своєї оборонної тактики та не дозволив «Ліверпулю» довести рахунок до розгромного. Щоправда, при цьому підопічні Унаї Емері й самі не забили, тому шанси на підсумковий успіх у іспанського клубу доволі примарні.

Додамо, що матч-відповідь пройде 3 травня у Вільярреалі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ліверпуль» обіграв «МанСіті» на «Уемблі» та вийшов до фіналу Кубка Англії.

Фото uefa.com

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