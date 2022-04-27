«МанСіті» із Зінченком у гольовій перестрілці здолав «Реал»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 26 квітня, у Манчестері на стадіоні «Сіті оф Манчестер» пройшов перший матч ½ фіналу Ліги чемпіонів між місцевим «Манчестер Сіті», який через дикий ляп воротаря не зміг вийти до фіналу Кубка Англії, та мадридським «Реалом».

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

26 квітня (вівторок)

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 4:3 (де Брюйне, 2, Габріел Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Сілва, 74 — Бензема, 33, 82, з пенальті, Вінісіус Жуніор, 55).

Підопічні Хосепа Гвардіоли, який поставив у стартовий склад українця Олександра Зінченка (українець у складі «Реала», воротар Андрій Лунін, спостерігав за грою з лави запасних), почали з місця в кар'єр. Уже на 93-й секунді поєдинку Марез класно навісив від правого кута штрафного майданчика, і де Брюйне в падінні головою переправив м'яча у ворота, відкривши рахунок. Як повідомляє видання ESPN, цей гол став найшвидшим в історії півфінальних матчів Ліги чемпіонів.

А невдовзі рахунок було подвоєно. Цього разу де Брюйне виступив у ролі асистента, а наконечником атаки став Габріел Жезус, забивши свій 20-й м'яч у Лізі чемпіонів.

«Реал», уперше в історії виступів у найпрестижнішому клубному турнірі Європи пропустивши два м'ячі до 11-ї хвилини, рук не опустив і в середині першого тайму скоротив відставання в рахунку, коли Бензема класно зльоту замкнув із меж штрафного майданчика флангову передачу Менді.

Другий тайм почався з супермомента у Фодена, який зіграв на добиванні після удару Мареза та сейва воротаря, але примудрився з кількох метрів пробити в Карвахаля, який стояв на лінії. Але незабаром Філ виправився, вдало головою замкнувши навісну передачу Фернандіньо.

Буквально відразу захист «Сіті» «проспав» Вінісіуса Жуніора, який практично з центру поля втік до воріт лівим флангом, увійшов до штрафного майданчика й точно пробив повз Едерсона.

Кінець поєдинку виявився не менш спекотним. На 74-й хвилині підопічні Хосепа Гвардіоли знову вийшли вперед, і безпосередню участь у гольовій атаці взяв Зінченко. Суперник за допомогою фолу перед штрафним майданчиком зупинив прорив українця, але Бернарду Сілва, не чекаючи свистка арбітра, підхопив м'яча та, увійшовши до штрафного майданчика, сильно й точно пробив під поперечину. Але й у цьому випадку мадридці знайшли сили, щоб знову скоротити відставання до мінімуму. Після подачі до штрафного майданчика Ляпорт зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і Бензема реалізував пенальті знущальним ударом «паненкою».

На цьому команди вирішили припинити гольову феєрію, і таким чином відклали визначення двоматчевого протистояння на поєдинок-відповідь. Незважаючи на мінімальну перевагу «МанСіті», шанси «Реала» на успіх не виглядають примарними…

Нагадаємо, в іншому півфіналі Ліги чемпіонів буде також англійсько-іспанське протистояння — «Ліверпуль» зіграє з «Вільярреалом».

Фото uefa.com

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