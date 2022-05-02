Орбана внесли до бази «Миротворця»: що «інкримінують» угорському прем'єру

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після недавніх виборів зберіг свою посаду, став фігурантом сайту «Миротворець».

У базах «Миротворця» він фігурує як «посібник російських воєнних злочинців, співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян, учасник актів гуманітарної агресії проти України, антиукраїнський пропагандист, який співпрацює з російським агресором».

Як повідомляє Вloomberg, високопосадовець в уряді Орбана заявив, що Угорщина була б готова накласти вето на санкції Європейського Союзу щодо російської нафтової промисловості, якби ці заходи обмежили можливості Будапешта з імпорту енергоресурсів.

«Оскільки такі рішення вимагають одностайності, комісії немає сенсу пропонувати санкції щодо природного газу та сирої нафти, які б обмежили закупівлі в Угорщині», — заявив у неділю HirTV міністр кабінету Гергелі Гуляс (Gergely Gulyas).

Зазначається, що Європейська комісія має намір запропонувати заборонити закупівлю російської нафти до кінця року через війну в Україні, а до цього поступово запроваджувати обмеження на імпорт. Противником цього є Угорщина, яка дуже залежить від російських енергоносіїв.

Повідомляється, що у понеділок у Брюсселі мають зібратися міністри енергетики країн ЄС, щоб обговорити вимоги росії щодо закупівлі природного газу за рублі, а також, можливо, обговорять пакет санкцій щодо нафти.

Нагадаємо, що наприкінці квітня росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Фото з Вікіпедії

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter