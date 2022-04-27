«Газовий шантаж Європи»: росія припинила постачання газу Польщі та Болгарії

На тлі серйозної ескалації конфлікту кремля із Заходом через війну в Україні росія розпочала газову війну з Євросоюзом. Вранці 27 квітня «Газпром» припинив постачання газу трубопроводом «Ямал-Європа» до Польщі. Напередодні польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала офіційне повідомлення про це від російського концерну. Таке ж повідомлення надійшло того ж дня з Москви до Софії, повідомляє болгарська газова компанія Bulgargaz, яка отримувала російський газ «Турецьким потоком».

У Польщі та Болгарії заявили про порушення «Газпромом» домовленостей, а його нові вимоги такими, що суперечать чинній угоді.

Справа в тому, що російський концерн на виконання розпорядження президента росії зажадав від країн ЄС оплату за газ у рублях. Варшава та Софія відмовилися виконувати ці умови.

Вранці 27 квітня «Газпром» підтвердив, що повністю призупинив постачання газу до Польщі та Болгарії «у зв'язку з несплатою в рублях».

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає дії Москви «газовим шантажем», за допомогою якого росія «намагається розколоти єдність наших союзників».

Раніше Єврокомісія назвала оплату російського газу в рублях порушенням санкцій, запроваджених Євросоюзом щодо Центробанку Росії та інших російських держструктур.

Після заморозки грошових активів російського Центробанку на виконання антиросійських санкцій путін ввів з 1 квітня оплату за газ із росії в рублях. Згідно з його указом, європейські імпортери мають перераховувати кошти за паливо в євро на валютний рахунок у «Газпромбанку». Банк продаватиме цю валюту на Мосбіржі і спрямовуватиме отримані за неї рублі на рублевий рахунок європейської компанії. З цього рахунку європейські покупці і мають переказувати кошти безпосередньо «Газпрому».

Країни ЄС та G7 відкинули новий варіант оплати постачання газу. Лише Угорщина заявляла, що готова оплачувати його у рублях.

У Варшаві наголошують, що припинення постачання російського газу не вплине на енергетичну ситуацію в країні. Польща рішуче цурається російських енергоресурсів. Так, 14 квітня, польський уряд запровадив ембарго на ввезення вугілля та коксу з росії та Білорусі. Крім того, було заборонено транзит цих енергоресурсів польською територією. Заборона передбачена законом про протидію підтримці російської агресії проти України та забезпечення національної безпеки, підписаної президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Раніше ми повідомляли про те, що США виділили Україні додаткову допомогу на суму 800 мільйонів доларів для протидії російській агресії.

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