«Чи справедливо, що українці вмирають?!»: зірковому Надалю дісталося від Стаховського за підтримку росіян

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський, який після вторгнення путінської орди повернувся до України і взяв у руки зброю, не залишив поза увагою слова легенди тенісу Рафаеля Надаля, який назвав несправедливим рішення організаторів Уїмблдону усунути росіян та білорусів від участі в турнірі «Великого шолома».

«Рафаелю Надалю, ми змагалися разом, грали один з одним у турі, — звернувся Сергій Стаховський до іспанця на своїй сторінці в Instagram. — Будь ласка, скажи мені, чи справедливо те, що українські гравці не можуть повернутися додому? Чи справедливо те, що українські діти не можуть займатися тенісом? Чи справедливо те, що українці вмирають? Дякую за відповідь».

Нагадаємо, що член ради гравців АТР Рафаель Надаль, повернувшись на корт після перелому ребра, заявив журналістам у рідній Іспанії наступне: «Я думаю, що це дуже несправедливо стосовно моїх російських товаришів з тенісу, моїх колег. Вони не винні у тому, що зараз відбувається війна.

На турнірах «Великого шолома» розігрують 2000 очок — вони дуже важливі. Ми маємо брати участь у цих турнірах. Тому подивимося, що скаже із цього приводу рада гравців АТР.

Втім, те, що відбувається у нашій грі, не має жодного значення, коли ми бачимо, як багато людей страждає та гине. Бачимо погану ситуацію, що склалася в Україні".

Нагадаємо, що експерша ракетка світу Рафаель Надаль — 21-разовий переможець турнірів «Великого шолома». В свою чергу, колишній найсильніший тенісист України Сергій Стаховський, який завершив професіональну кар'єру, провів на корті майже 600 матчів, виграв вісім титулів, а також свого часу посідав 31-й рядок у світовому рейтингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий тенісист Олександр Долгополов приїхав захищати Україну.

Фото btu.org.ua, Instagram

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