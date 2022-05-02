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«Цю війну теж переживемо»: Анна Саліванчук розповіла, як її підтримує 92-річна бабуся

16:04 2 травня 2022
Ганна Саліванчук із синами

Відома українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка пережила тривожну ніч напередодні війни, розповіла, куди відвезла своїх дітей, як переживає російську агресію та хто її підтримує у складний час.

Анна зізналася, що зараз із синами Глібом та Микитою перебуває у Львівській області, у містечку Стрий. Вони зупинилися в родичів акторки. Її 92-річна бабуся, яка пережила Голодомор та Другу світову війну, знаходить правильні слова, щоби підтримати онучку. Анна каже, що часом почувається знесиленою, опускаються руки. Але діти та рідні не дозволяють їй розкисати.

«Я зараз перебуваю в місті Стрий, у своєї бабусі, якій 92 роки. Її теж звати Анна, мене назвали на її честь. Ми приїхали сюди на 14-й день з початку війни. Тоді бабуся сказала, що пережила одну війну, другу Голодомор, тому й цю війну ми теж переживемо — всі разом. Вона, звичайно, залізна жінка, ми всі беремо з неї приклад. Коли дивимось якісь відео або слухаємо пісні, то я, моя мама, тітка — ми всі плачемо, а бабуся навіть сльозу може не проронити… Вона розповідала, що два тижні ховалась у лісах від німців, тому на власні очі бачила речі гірші», — розповіла Анна Саліванчук в інтерв'ю телеканалу «Україна».

Зараз, каже акторка, має можливість провести час зі своєю великою родиною, яку не бачила два роки через коронавірус і карантин. І хоча приводом для зустрічі стали такі трагічні події в нашій країні, Анна із синами перебуває серед рідних людей.

«Тепер я з усією великою сім'єю, але без чоловіка, бо він у Києві, і без тата, бо він у Шепетівці. Але тут дуже багато родичів, і якби не війна, я, можливо, не доїхала б сюди. Можливо, досі був би карантин, і я боялася б, щоб діти не захворіли», — сказала акторка програмі «Зірковий шлях».

Багато зіркових мам під час війни відвезли дітей за кордон. Танцівниця Ілона Гвоздьова, будинок якої під Києвом зруйнували окупанти, знайшла притулок в Італії.

У Римі з маленьким сином Давидом зупинилася MamaRika. Акторка Ксенія Мішина із сином Платоном поїхала до Бельгії, де знайшла роботу в міжнародному проекті.

Фото https://www.instagram.com/salivanchuk.anna

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