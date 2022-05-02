Під Києвом провели спецоперацію з порятунку… кота зі зруйнованої багатоповерхівки (фото, відео)

Під Києвом, де раніше врятували кота, який прожив в Ірпені два місяці без їжі та води, врятували ще одного — тварина невідомо скільки часу перебувала на сьомому поверсі зруйнованої багатоповерхівки у Бородянці.

Для того, щоб знайти спецмашину і врятувати кота, знадобилася всього доба. Все почалося з того, що інформацію про тварину у мережу виклав Євген Кібець. У соціальних мережах він виклав фото будинку і кота, який сидів поруч із коробкою: «Потрібна машина з „вишкою“. Кіт на 7-му поверсі неіснуючого вже будинку. Бородянка. Завтра в обід треба поїхати. Хто допоможе з контактами такої машини?»

Фото Євгена Кібеця

Фото Євгена Кібеця

У п'ятницю, 2 травня, у Головному управлінні ДСНС у Київській області повідомили, що кота врятовано — у соціальні мережі було викладено фото та відео рятувальників з твариною.

Раніше чернігівська зооволонтерка Тетяна Діденко розповіла історію про порятунок собаки, якого господарі не взяли в машину. Тварина побігла за ними, але потрапила під машину та отримала дуже тяжкі травми. Травмованого собаку врятували і знайшли йому інший будинок.

Матеріал «Зірка серіалу „Слід“ став „рятувальником тварин“: три тижні їздить Ірпенем, відшукуючи кішок, собак і хом'ячків» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ДСНС

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