«Тюбік — мій особистий символ перемоги над рашистами»: неймовірна історія зі щасливим кінцем

Від війни страждають не тільки люди, а й домашні тварини. Цією неймовірною історією порятунку собаки поділилась чернігівська зооволонтерка Тетяна Діденко.

«Собака Тюбік — мій особистий символ перемоги, — написала Тетяна Діденко. — 24 лютого його власники тікали від війни. В їхній машині (а скоріше в їхніх серцях) не знайшлося місця для 13-кілограмової собаки. Тюбіка просто випустили з двору. Він почав бігти за машиною господарів і його збила машина. Зі слів очевидців, власники це бачили, але не зупинилися.

Очевидці зателефонували нам. Машина переїхала Тюбіку обидві лапи, й кістки там були суцільним місивом.

Тюбік в моїй голові пов'язався з війною невідривно. Думка «якщо він виживе, то ми переможемо», засіла в ній намертво. І ми почали боротьбу. Одну лапу ампутували відразу, бо складати не було чого від слова зовсім. Другу вирішили спробувати врятувати.

Як мозаїку, ветеринарка Надія склала до купи те, що мало хоч якусь форму. Зараз я говорю, що в Тюбіка дві з половиною лапи, бо назвати цілою лапою те, що залишилось, не зовсім правильно. Але він ходить! Нам навіть не потрібен візок! Боротьба була складною і виснажливою. В період найважчої осади Чернігова, при відсутності світла, води, зв'язку і допомоги Тюбік захворів на ентерит. І його ми здолали також".

За словами волонтерів, з минулого тижня Тюбік отримав родину, його взяла сім’я, яка втратила одну зі своїх собак — під час обстрілів у старенького пса не витримало серце.

«Тюбік дивовижний, розумний, вдячний і надзвичайно людяний, — додає Тетяна. — На відміну від деяких людей…»

Раніше «ФАКТИ» розповідали про долю вірного пса, прозваного Макарівський Хатіко, який майже місяць чекав на господарку, зґвалтовану і вбиту кадирівцем.

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