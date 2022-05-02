«Ми стали кращими як люди завдяки Україні»: Роберто де Дзербі покинув «Шахтар»

Наставник донецького «Шахтаря» Роберто де Дзербі, який очолював команду з літа минулого року, залишив свою посаду після заключного матчу європейського турне гірників за мир в Україні з хорватським «Хайдуком». При цьому італійський фахівець зізнався, що у нього відбулася зворушлива розмова з футболістами. Більше того, 42-річний тренер не відкидає свого можливого повернення, якщо в новому сезоні вдасться організувати чемпіонат України.

«Емоційний день, дуже сумний, — цитує Роберто де Дзербі офіційний сайт ФК „Шахтар“. — Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера"Шахтаря». Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо відбудеться навпаки і чемпіонату не буде, я хотів би розпочати нормальне життя та працювати далі.

Зараз я взагалі не думаю про те, що стосується футболу та спорту. Моє рішення залишатися тут, якщо чемпіонат буде, не залежить від того, чи матимемо ми можливість грати в єврокубках і чи буде у нас сильна команда, щоб одразу перемогти. Для мене було дуже важливо, щоб ми всі разом закінчили цей період, адже якби я покинув клуб зараз, не зміг би завершити свій шлях".

Знайшов італієць, який публічно підтримав нашу країну, й теплі слова для українців.

«У цей складний момент я — разом з Україною та всіма українцями, — сказав де Дзербі. — Тому що мені подобається бути з добрими людьми, які мають гідність, сміливість і гордість. Народ України дуже багато чому мене навчив. Я і мій тренерський штаб зараз їдемо, але, думаю, як люди ми стали кращими завдяки Україні».

Нагадаємо, що під керівництвом Роберто де Дзербі «Шахтар» провів 30 матчів (20 перемог, 5 нічиїх та 5 поразок), вийшовши до групового турніру Ліги чемпіонів та здобувши Суперкубок України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роберто де Дзербі удостоєний престижної нагороди на батьківщині.

Фото ФК «Шахтар»

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter